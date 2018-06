Japan - Senegal heute live im TV, Livestream oder WM-Liveticker verfolgen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup England -

Sowohl Japan als auch Senegal konnten ihre Auftaktspiele gewinnen, der Sieger der Partie dürfte also mit ziemlicher Sicherheit im Achtelfinale stehen. SPOX zeigt, wo es das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker zu verfolgen ist.

In der ausgeglichenen Gruppe H gehörten beide Teams nicht unbedingt zu den Favoriten, weshalb ein Weiterkommen durchaus als Überraschung zu werten wäre.

Japan gegen Senegal heute live: TV und Livestream

Schiedsrichter Gianluca Rocchi aus Italien wird die Partie um 17 Uhr deutscher Zeit anpfeifen. Gespielt wird in der Jekaterinburg-Arena in Jekaterinburg, die 35.696 Zuschauern Platz bietet.

© getty

Wie schon am Samstag ist auch am Sonntag die ARD für die Free-TV-Übertragung in Deutschland verantwortlich. Mit folgendem Personal geht der Sender ab 16.25 Uhr an den Start:

Reporter: Florian Naß

Moderation: Matthias Opdenhövel

Experte: Thomas Hitzlsperger

Neben der TV-Übertragung bietet der Sender zusätzlich einen kostenlosen Livestream im Internet an, der auf der Website des Senders zu finden ist.

In Österreich wird das Spiel, wie alle anderen Spiele auch, vom ORF übertragen.

Japan - Senegal im Liveticker

Wie gewohnt bietet SPOX zudem einen Liveticker, der euch immer auf dem Laufenden hält, wenn es euch nicht möglich sein sollte das Spiel in Bewegtbildern zu verfolgen.

Gruppe H: Angriff der Außenseiter

Der erste Spieltag bot zwei überraschende Ergebnisse. Japan und Senegal gehörten nicht unbedingt zu den Favoriten, gewannen aber jeweils mit 2:1. Daher dürfte der Sieger des direkten Duells wohl für das Achtelfinale feststehen, während der Verlierer der Partie Polen-Kolumbien eigentlich schon seine Sachen packen kann.

Platz Team G U V Torv. Punkte 1 Japan 1 0 0 2:1 3 1 Senegal 1 0 0 2:1 3 3 Polen 0 0 1 1:2 0 3 Kolumbien 0 0 1 1:2 0

© getty

Gruppe H: Der Spielplan