WM 2018 in Russland: Diese Teams stehen bereits im Achtelfinale

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Die ersten Spiele des zweiten Gruppenspieltags sind bereits gespielt und die ersten Teams konnten sich bereits für das Achtelfinale der WM 2018 in Russland qualifizieren. SPOX zeigt, welche Mannschaften dies geschafft haben.

Bisher konnten sich vier Nationen für das Achtelfinale qualifizieren. Neben dem Gastgeber Russland steht auch der Topfavorit Frankreich in der nächsten Runde. In der Gruppe mit Argentinien setzte sich bisher nur Kroatien durch. In vielen Gruppen bleibt es spannend.

WM 2018: Diese Teams stehen bereits im Achtelfinale

Gruppe Mannschaft A Russland A Uruguay C Frankreich D Kroatien

Gruppe A: Russland und Uruguay kämpfen nur noch um den Gruppensieg

Im Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien zeigte Russland gleich die offensive Qualitäten und gewann mit 5:0. Auch im zweiten Gruppenspiel gegen Ägypten war der Gastgeber enorm effektiv. Beim 3:1 konnte lediglich Hoffnungsträger Mohamed Salah für die Afrikaner einen Treffer erzielen.

Die gleiche Punktzahl erspielte sich auch Uruguay. Allerdings mit der Minimalausbeute von zwei 1:0-Siegen. Gegen Ägypten trafen die Südamerikaner erst kurz vor Schluss und auch gegen Saudi-Arabien taten sich die Uruguayer schwer. In der letzten Partie gegen Russland geht es also nur noch darum, wer Gruppensieger wird.

Gruppe C: Frankreich mit Mühe zu zwei Siegen

Gegen Australien war von Frankreich in der ersten Hälfte zunächst nicht viel zu sehen. Zwei Elfmeter nach der Pause sorgten für ein 1:1, lange sah dieser Spielstand als das Endergebnis aus. In der Schlussphase gelang den Franzosen mit Glück dennoch der Siegtreffer. Gegen ein stark aufspielendes Peru reichte ein Tor von Mbappe und der Achtelfinaleinzug war perfekt. AKtuell hat Dänemark die besten Chancen, ebenfalls weiterzukommen.

Gruppe D: Kroatien überraschend dominant gegen Argentinien

Während sich Kroatien in der ersten Begegnung souverän gegen Nigeria durchsetzte, gelangen Rakitic und Co. gegen Argentinien ein echter Coup. 3:0 hieß es am Ende gegen einen Titelkandidaten, der mit aktuell nur einem Punkt vor dem Aus steht. Dennoch haben die Südamerikaner, ebenso wie Island und Nigeria, noch Chancen ins Achtelfinale einzuziehen.