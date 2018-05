DFB-Team: So sieht das WM-Trikot von Deutschland in Russland aus

Serie B Bari -

Cittadella Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Serie B Venedig -

Perugia Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien Friendlies Norwegen -

Panama

Am 14. Juni startet in Russland die 21. Fußball-Weltmeisterschaft, die deutsche Nationalelf geht als Titelverteidiger in das Turnier. SPOX zeigt euch, in welchen Trikots die Mannschaft von Joachim Löw den Titel verteidigen will.

Die deutsche Nationalelf hat bereits vier Partien in den neuen Heim- und Auswärtstrikots bestritten. Bevor die WM in Russland losgeht stehen gegen Österreich und Saudi-Arabien noch zwei weitere Testspiele an.

Heimtrikot der DFB-Elf für WM 2018 im Retro-Look

Das Design des WM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft ist eine Mischung aus Retro-Look und modernen Elementen. Der Aufdruck auf der Brust des weißen Hemdes erinnert einerseits an das Trikot von 1990, wurde aber durch drei parallel verlaufende, gezackte Balken aufgefrischt.

Die gestreiften Balken sind dabei in drei unterschiedlichen Grautönen gehalten, die von oben nach unten heller werden.

WM 2018: Welche Farbe hat das Auswärtstrikot der DFB-Elf?

Nachdem die letzten Jahre das Ausweichtrikot die Grundfarben Grau, Schwarz und Rot hatte, erfolgt 2018 in Russland die Rückkehr des grünen Auswärtstrikots.

Die Farbe Grün steht für die einstige Gründung des Deutschen Fußball-Bundes in Leipzig. Zuletzt kam dieses bei der WM 1998 zum Einsatz.

© getty

Wie sieht das Trikot der DFB-Torhüter bei der WM 2018 aus?

Bei der WM 2018 wird der deutsche Torhüter in einem blauen Trikot spielen. Die dunkelblaue Grundfarbe wird durch hellblaue Querstreifen ergänzt.

DFB-Trikots im Wandel der Zeit

Die Grundfarben des deutschen Nationaltrikots sind seit über 100 Jahren unverändert schwarz und weiß. Im Normalfall sind dabei die Trikots weiß und die Hosen schwarz.

Neues DFB-Trikot für 2018: Hommage an 1990 © dfb 1/23 Der DFB hat das Ausweichtrikot für die Mission Titelverteidigung in Russland offiziell vorgestellt. Dabei kehrt die Mannschaft zum Old-School-Grün zurück. © dfb 2/23 Wie auch das Heimtrikot, erinnert das Hemd an die glorreichen Wochen beim Titelgewinn 1990 in Italien. Bockstark. © twitter/Die Mannschaft 3/23 So sieht es also aus, das neue WM-Trikot der deutschen Nationalmannschaft! Eine gute Wahl für die WM 2018? © adidas 4/23 Viel weiß, ein "Die Mannschaft"-Schriftzug: Ohne Beflockung sieht das neue Jersey ziemlich schlicht aus © getty 5/23 Die Arbeitskleidung beim Wunder von Bern 1954. Zu dieser Zeit noch sehr schlicht, mit Schnürkragen und hoch sitzenden Hosen. Ebenfalls sehr akurat: Die Frisuren der Helden von damals, die zur Überraschung aller den Titel nach Deutschland holten © imago 6/23 Bei der WM 1958: Ein Klassiker in den Startlöchern... © imago 7/23 Uns Uwe und Co. bei der WM 1962: Ganz klassisch mit Strick am Kragen © imago 8/23 Sehr schlicht bei der WM 1966: Weiß und Schwarz © imago 9/23 Real Madrid? Nö, Deutschland bei der WM 1970 - ganz in weiß © getty 10/23 Schönes, großes DFB-Logo auf dem klassischen Weiß - Deutschland im Weltmeister-Jahr 1974 © imago 11/23 Die schwarze Hose feiert bei der WM 1978 in Argentinien ihr Comeback © getty 12/23 Drei Streifen am Arm, V-Ausschnitt, großes Logo: Bei der WM 1982 wurde es allmählich modischer © getty 13/23 Schwarz-Rot-Gold am Arm und am Kragen: Schönes Detail bei der WM 1986 in Mexiko (zweites v. l.) © getty 14/23 Der Jubel ist groß bei Andi Brehme und Jürgen Klinsmann. Einerseits sicherlich wegen des Gewinns der Weltmeisterschaft, aber das Trikot gefällt ihnen bestimmt auch © getty 15/23 Stefan Effenberg wirkt da 1994 schon wesentlich weniger entspannt. Ob's am etwas gewöhnungsbedürftigen, neuen Design inklusive schwarz-rot-goldenem Kragen liegt? © getty 16/23 1998 ist das Ganze dann doch schon wieder wesentlich schlichter gehalten. Feine Linien statt wilden Karos, V-Ausschnitt - Lothar Matthäus hat nichts zu meckern © getty 17/23 Vier Jahre später wird dann noch ein Schritt zurückgemacht. 2002 geht es ohne Streifen und komplett in schwarz-weiß (Ausnahme: die Bruststerne) ins Turnier © getty 18/23 Im eigenen Land werden die Sterne golden und die Nummer auf der Vorderseite wandert auf die Brust. Lukas Podolski scheint sich damit angefreundet zu haben © getty 19/23 2010 wird es wieder ganz schlicht: Alle Muster verschwinden, dafür wird der Bundesadler schwarz eingerahmt. Holger Badstuber blickt skeptisch © getty 20/23 So ist Deutschland erfolgreich bei der WM 2014 aufgelaufen: Roter Brustring auf dem klassischen Weiß © dfb.de 21/23 Mal etwas ganz Neues: Das "Auswärtstrikot" zur WM 2014 kam in schwarz-rot daher. © dfb 22/23 In Russland schon mal getestet hat Deutschland das Confed-Cup-Trikot. Damit ging's ja schon mal erfolgreich los © dfb 23/23 Das neue Jersey für die Nationalmannschaft greift das Design der Auswärtstrikots der Weltmeister von 1990 auf

Die einzige Ausnahme ereignete sich bei den Olympischen Spielen 1928, wo die deutsche Mannschaft in weißen Hosen und einem roten Brustring auf den weißen Hemden auflief.