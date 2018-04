WM in Russland mit Zlatan Ibrahimovic? Das sagt Schwedens Coach Janne Andersson

Primera División Live Girona -

Espanyol Serie A Live Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

FC Turin Premier League ZSKA Moskau -

FK Krasnodar Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Superliga Boca Juniors -

Newell's Old Boys Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Serie A Juventus -

Bologna Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed)

Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson hat seine Bereitschaft signalisiert, mit Zlatan Ibrahimovic über eine mögliche Teilnahme an der WM in Russland zu sprechen. "Zu mir hat er noch nicht gesagt, dass er spielen will. Wenn er die Entscheidung getroffen hat, kann er mich gerne anrufen und mit mir darüber reden", sagte Andersson der Bild am Sonntag.

Gleichzeitig stellte der 55-Jährige aber klar, dass es letztlich nicht um den Superstar von Los Angeles Galaxy geht. "Am Ende bin ich der Trainer und ich treffe die Entscheidungen. Und aktuell habe ich anderes zu tun als darüber nachzudenken, was wäre, wenn...", meinte Andersson.

Zlatan Ibrahimovic: "Ich werde zur WM fahren"

Ibrahimovic hatte zuletzt mehrfach betont, in Russland dabei zu sein. Er ließ dabei aber stets offen, ob er ein Comeback in Schwedens Nationalteam anstrebt oder in einer anderen Funktion vor Ort sein wird.

"Ich werde zur WM fahren. Mehr darf ich nicht sagen, sonst werden mich die Leute erhängen", sagte der 36-Jährige in der US-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel auf ABC: "Eine WM ohne mich wäre keine WM."

Ibrahimovic war nach der EM 2016 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Stürmer erzielte in 116 Länderspielen 62 Tore.