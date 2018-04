Zlatan Ibrahimovic spricht über ein Comeback bei Schweden, die WM und L.A. Galaxy

Premier League Sa 09.04. Topspiel! City gastiert bei formstarken Spurs Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Championship Cardiff -

Nottingham Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Premier League Arsenal -

West Ham Primera División Malaga -

Real Sociedad Premier League Man City -

Swansea Premier League West Bromwich -

Liverpool First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Primera División Atletico Madrid -

Real Betis

Ende März ist Zlatan Ibrahimovic von Manchester United zu L.A. Galaxy gewechselt. Nun sprach der Superstar über sein Debüt in der amerikanischen Liga MLS und ein mögliches Comeback im schwedischen Nationalteam bei der WM in Russland.

"Wenn sich alles gut anfühlt und ich alles so machen kann, wie ich es Jahre lang getan habe, dann können wir darüber reden", sagte Ibrahimovic gegenüber Eurosport auf eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft angesprochen: "Aber an diesem Punkt sind wir aktuell nicht. Im Moment bin ich einfach froh, dass ich spielen kann. Die Tatsache, dass ich gut in dem bin, was ich tue, das ist einfach so. Ich will Fußball spielen, also lasst uns Fußball spielen. Und wenn wir Fußball spielen, werden wir sehen, ob ich das auch bei der WM tun werde."

Sollte Ibra die WM spielen wollen, gilt es allerdings ein Problem zu lösen. Der Stürmer hat einen Werbedeal mit einem Wettanbieter, was die FIFA bei einem Turnier untersagt. Der 36-Jährige müsste den Vertrag also wohl auflösen.

"Die FIFA kann mich nicht aufhalten. Wenn ich dabei sein will, dann bin ich dabei. Genau wie im Nationalteam. Wenn ich spielen will, dann spiele ich. Das ist keine Entscheidung der FIFA, sondern nur eine Frage, was ich will", erklärte der Mann aus Malmö gewohnt selbstbewusst.

Zlatan Ibrahimovic über sein Debüt und die Zukunft

Mittlerweile spielt Ibrahimovic in den USA. Bei seinem Debüt erzielte er nach seiner Einwechslung direkt zwei Tore für Los Angeles.

"Es war ein unglaublicher Tag. Wir hatten noch nicht viel gesprochen und ich hatte erst 20 Minuten mit dem Team trainiert. Sie haben mich gefragt: 'Bist du bereit, oder brauchst du noch mehr Vorbereitungszeit?' Ich sagte: 'Ich bin bereit, los geht´s'. Dann erzielte ich den Ausgleich mit einem unfassbaren Tor und danach das 4:3 in der Nachspielzeit. Die Stimmung im Stadion kochte über und die Fans strahlten", so Ibra.

Der Schwede äußerte sich außerdem zu seiner Zukunft: "Ich will nur noch Spaß haben. Fußball spielen und jeden Tag den Rasen spüren. Nur darum geht es."