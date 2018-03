Fußball: Verwirrung um möglichen WM-Boykott Australiens

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies England -

Die australische Außenministerin Julie Bishop hat mit Aussagen zu einem möglichen Boykott der Fußball-WM in Russland für Verwirrung gesorgt. "Es gibt eine Reihe von weiteren Maßnahmen, die getätigt werden können. Die WM ist eine davon", sagte Bishop am Dienstag, nachdem das Land in Folge des Skandals um den Anschlag auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten zwei russische Diplomaten ausgewiesen hatte.

Wenig später stellte Bishop beim Kurznachrichtendienst Twitter klar, dass sie damit nicht gemeint habe, dass Australien einen Boykott der WM in Erwägung ziehe. "Das ist falsch", schrieb sie. Australien spielt in der Gruppe C gegen Frankreich, Dänemark und Peru.

"Der australische Fußball-Verband respektiert die Verantwortung der Regierung in Bezug auf diplomatische und internationale Beziehungen", teilte die FFA laut Fox Sports mit. Man habe eine "Klarstellung" zu den Äußerungen der Ministerin erfragt: "Stand jetzt werden alle qualifizierten Teams, inklusive England, an der WM teilnehmen. Das bleibt auch unsere Intention."

Russland wird beschuldigt, im englischen Salisbury einen Anschlag mit militärischem Nervengift auf den ehemaligen Agenten ausgeführt zu haben. Im Zuge dessen haben inzwischen mehr als 20 Staaten insgesamt mehr als 110 russische Diplomaten ausgewiesen. Deutschland wies vier Russen aus. Russland bestreitet die Vorwürfe.

Großbritannien hatte nach der Attacke eine Reihe von Strafmaßnahmen gegen Russland beschlossen. Unter anderem sollen weder britische Regierungsmitglieder noch Vertreter des Königshauses zur Weltmeisterschaft nach Russland reisen.

Die Trikots der WM-Teilnehmer 2018 © getty 1/27 Die Weltmeisterschaft 2018 rückt immer näher. Das neue Trikot des Titelverteidigers wurde in Berlin vorgestellt. In welchen Farben aber treten Spanien, Argentinien und Co. an? SPOX zeigt die Jerseys. © instagram/@adidasfootball 2/27 Das Design de Gastgebers ist genauso schlicht gehalten wie der Spielstil der Russen © instagram/@adidasfootball 3/27 adidas: Dürfen wir mal was ausprobieren? Argentinien: Nein! adidas: Nicht mal kleine quadratische Farbabhebungen in den Streifen? Argentinien: Wenn's sein muss... © twitter/ @adidasfootball 4/27 Auch das Auswärtstrikot der der Argentinier ist wahrlich keine Revolution. Dunkel mit den argentinischen Landesfarben ab der Schulter. © instagram/@belgianreddevils 5/27 Gute Stimmung bei Hazard und Co. Wird sich hier etwa über das neue Jersey lustig gemacht? © twitter/ @adidasfootball 6/27 Etwas nachdenklicher wirkt Michy Batshuayi im gelben Auswärtstrikot. Ob er wohl überlegt, welche Variante ihm besser gefällt? © instagram/@japanfootballassociation 7/27 Die Japaner im blau-weißen Nadelsreifenlook. Sehr elegant © twitter/ @adidasfootball 8/27 Auch das weiße Auswärtstrikot kann sich sehen lassen. © twitter/ @england 9/27 Ganz in weiß ohne jeglichen Schnickschnack kommt England daher. Aber wieso will denn kein Spieler das Jersey präsentieren? © twitter/ @england 10/27 Beim Auswärtstrikot gibt's dann schon etwas mehr Freude in der Kabine. © twitter/ @ equipedefrance 11/27 Ob sich Raphael Varane wohl so darüber freut, dass er das neue Frankreich-Trikot auch zuknöpfen kann? Oder gefallen ihm die Streifenärmel so? © instagram/@adidasfootball 12/27 Ob James bei dieser WM wieder so ein Traumtor gelingt, das seinen Marktwert in die Höhe schießen lässt? © twitter/ @adidasfootball 13/27 Mut zur Farbe hat adidas beim kolumbianischen Alternativtrikot gezeigt. Blau trifft auf orange. © twitter/ @FSSrbije 14/27 Weiß mit einer diagonalen Flagge und roten Rändern. Das Trikot der Serben kann sich sehen lassen. © twitter/ @nikefootball 15/27 Alles andere als langweilig ist Nigerias WM-Dress: Zickzack-Muster in grün-weiß und schwarz-weiß geben dem Trikot einen gewissen Wiedererkennungswert. © instagram/@adidasfootball 16/27 Auch bei den Mexikanern haben die Designer aus Herzogenaurach auf geometrische Akzente gesetzt. © twitter/ @adidasfootball 17/27 Beim Auswärtstrikot dominiert die Nationalflagge als Brustring. © twitter/ @sfv_asf 18/27 Das Trikot der Schweiz hat optisch nicht so viel zu bieten. Deswegen präsentiert man es gleich mehrfach. © twitter/ @uruguay 19/27 Das Auswärtstrikot von Uruguay kommt dem Schweizer Trikot verdächtig nahe. Da hat man bei Puma nicht gerade auf Kreativität gesetzt. © instagram/@sefutbol 20/27 Spanien mag es ja bekanntlich etwas wilder, was geometrische Formen im Trikotdesign betrifft. Schicker als das bisherige Auswärtstrikot ist es allemal © twitter/ @adidasfootball 21/27 Das neue Auswärtstrikot verzichtet dagegen auf diese Wildheit. © twitter/ @footbaliceland 22/27 Im kühlen Island spart man lieber mit Emotionen. Ohne jubelnde Spieler wird das Auswärtstrikot für Russland präsentiert. © instagram/@swemnt 23/27 Schweden hat sich in der Quali gegen Italien durchgesetzt und wird mit diesem gelben Textilstück nach Russland fliegen. Spannend ist anders. © twitter/ @adidasfootball 24/27 Gestreift, kariert und dennoch einfarbig: Schwedens Auswärtsvariante hat alles zu bieten. © hns-cff.hr 25/27 Mit dem traditionellen Karomuster auf der Brust reist die kroatische Auswahl um Mittelfeldspieler Luka Modric nach Russland. © hns-cff.hr 26/27 Auswärts gibt es das Ganze dann in Blautönen mit einem Hauch von Orange. © kfa.or.kr 27/27 Klassisch in schwarz-rot kommt das südkoreanische Heimtrikot daher, während man sich beim Ausweich-Jersey mit dem blau-roten Strichmuster experimentierfreudig zeigte.

"Der Vergleich mit 1936 ist durchaus richtig"

Großbritanniens Außenminister Boris Johnson hatte die WM zudem mit den Propagandaspielen Adolf Hitlers 1936 in Berlin verglichen.

"Ich denke, dass der Vergleich mit 1936 durchaus richtig ist", sagte Johnson und unterstützte damit einen britischen Parlamentarier, der Russlands Präsident Wladimir Putin vorgeworfen hatte, "die WM auf ähnliche Art und Weise für seine Zwecken einzusetzen", wie dies Hitler 1936 getan hatte.

Island kündigte am Montagabend einen diplomatischen Boykott der WM an. "Zu den von Island ergriffenen Maßnahmen gehört die Aussetzung der bilateralen Gespräche auf höchster Ebene mit den russischen Behörden", teilte das isländische Außenministerium mit: "Deswegen werden auch keine Verantwortlichen des Landes in diesem Sommer zur Fußball-WM nach Russland reisen."