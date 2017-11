Schweiz: Bittere Tränen nach geschaffter Quali

WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League Sydney FC -

Brisbane Roar Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers First Division A Waasland-Beveren -

Charleroi Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Osaka -

Kobe Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Napoli Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys

Die Schweiz hat sich zum elften Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. In die Freude mischte sich Ärger und Unverständnis über die Pfiffe der Fans gegen einen früheren Bundesliga-Spieler.

Haris Seferovic weinte bittere Tränen. Der frühere Bundesligaprofi von Eintracht Frankfurt hatte gerade mit der Schweiz das Ticket für die WM 2018 in Russland gelöst - die Eidgenossen sind bei der vierten Weltmeisterschaft in Serie dabei. Doch statt ihr Team zu feiern, pfiffen einige der rot-weißen Fans in Basel den 25 Jahre alten Stürmer gnadenlos aus.

Seferovic war nach dem letztlich ausreichenden 0:0 gegen Nordirland tief getroffen und auch bei seinen Teamkollegen trübte der Vorfall die Vorfreude auf die elfte Teilnahme der Schweiz an den Titelkämpfen.

"Wir wollten mit ihm feiern, aber wir mussten ihn trösten", sagte der Ex-Gladbacher Granit Xhaka. Noch deutlicher wurde Breel Embolo von Schalke 04: "Ich finde das sehr, sehr frech", sagte der 20-Jährige: "Er hat gefightet und wir wissen, wie wichtig er für uns ist."

Embolo war in der 86. Spielminute für den im Abschluss unglücklichen Seferovic auf den Platz gekommen, nach dem 1:0-Auswärtssieg in Belfast war die "Nati" zu diesem Zeitpunkt klar auf Kurs Russland.

Die Trikots der WM-Teilnehmer 2018 © getty 1/9 Die Weltmeisterschaft 2018 rückt immer näher. Das neue Trikot des Titelverteidigers wurde am Dienstag in Berlin vorgestellt. In welchen Farben aber treten Spanien, Argentinien und Co. an? SPOX zeigt die Jerseys © instagram/@adidasfootball 2/9 Das Design de Gastgebers ist genauso schlicht gehalten wie der Spielstil der Russen © instagram/@adidasfootball 3/9 adidas: Dürfen wir mal was ausprobieren? Argentinien: Nein! adidas: Nicht mal kleine quadratische Farbabhebungen in den Streifen? Argentinien: Wenn's sein muss... © instagram/@belgianreddevils 4/9 Gute Stimmung bei Hazard und Co. Wird sich hier etwa über das neue Jersey lustig gemacht? © instagram/@japanfootballassociation 5/9 Die Japaner im blau-weißen Nadelsreifenlook. Sehr elegant © instagram/@adidasfootball 6/9 Ob James bei dieser WM wieder so ein Traumtor gelingt, das seinen Marktwert in die Höhe schießen lässt? © instagram/@adidasfootball 7/9 Auch bei den Mexikanern haben die Designer aus Herzogenaurach auf geometrische Akzente gesetzt © instagram/@sefutbol 8/9 Spanien mag es ja bekanntlich etwas wilder, was geometrische Formen im Trikotdesign betrifft. Schicker als das bisherige Auswärtstrikot ist es allemal © instagram/@swemnt 9/9 Falls Schweden sich in der Quali tatsächlich gegen Italien durchsetzen würde, würde dieses gelbe Textilstück nach Russland fliegen. Spannend ist anders

"Die Pfiffe sind beschämend"

Seferovic, mittlerweile Profi von Benfica Lissabon und Quali-Topscorer der Schweiz mit vier Toren und drei Vorlage, bekam die gestiegene Erwartungshaltung der eigenen Anhänger nach erfolgreichen Jahren hautnah zu spüren.

"Die Pfiffe sind beschämend", titelte die Zeitung Blick: "Es ist nach 2006, 2010 und 2014 die vierte Qualifikation in Folge. Ein Wunder für ein kleines Land, wie wir es sind."

Einige Fans dürften "gerne mal kurz die Luft anhalten und in sich gehen", kommentierte der Tagesanzeiger. Die Neue Zürcher Zeitung richtete den Fokus auf die mentale Entwicklung der Mannschaft, die oft für ihr spielerisches Talent "gerühmt" werde: "Sie hat die Substanz zu reagieren und sich nach Enttäuschungen aufzufangen."

Fragwürdiger Elfmeter

In den Playoff-Duellen gegen die unangenehm zu spielenden Nordiren hatte sich das Team von Trainer Vladimir Pekovic zwar nicht mit Ruhm bekleckert.

Auch der letztlich entscheidende Elfmetertreffer des ehemaligen Wolfsburgers Ricardo Rodriguez aus dem Hinspiel war glücklich zustande gekommen. Neun Siege aus zehn Spielen in der Gruppenphase zeugen jedoch von einem letztlich verdienten WM-Ticket und großem Potenzial.

Nur aufgrund einer Niederlage gegen Europameister Portugal musste die Schweiz den beschwerlichen Umweg über die Playoffs gehen.

WM 2018: Diese Teams haben sich bereits qualifiziert © getty 1/28 Los geht's mit dem Gastgeber. Russland steht als Ausrichter der WM-Endrunde 2018 natürlich als Teilnehmer und Kopf der Gruppe A fest © getty 2/28 DEUTSCHLAND: Durch traumhafte Treffer von Sebastian Rudy und Sandro Wagner machte auch der Weltmeister gegen Nordirland den Einzug in die Endrunde perfekt © getty 3/28 ENGLAND: Dank des 1:0-Erfolgs gegen Slowenien sicherten sich die Three Lions nach neun Spieltagen die WM-Teilnahme © getty 4/28 BELGIEN: Die Tormaschine der Quali schlechthin. In nur acht Spielen netzten Romelu Lukaku und Co. 39 Mal © getty 5/28 SPANIEN: Der Treffer von Rodrigo gegen Albanien in der 16. Minute war der Dosenöffner für den achten Sieg im neunten Spiel. Die Spanier sind damit der fünfte europäische Teilnehmer © getty 6/28 POLEN: Dank eines 4:2-Sieges gegen Montenegro qualifizierte sich Polen zum achten Mal für eine WM © getty 7/28 SERBIEN: Mit einem 1:0-Sieg am finalen Spieltag der Quali gegen Georgien löste Serbien erstmals seit 2010 wieder ein Ticket für ein großes Turnier - zu Recht, setzten sie sich in der Gruppe mit Irland und Wales doch souverän durch © getty 8/28 ISLAND: Zum ersten Mal überhaupt hat sich die Kulttruppe der EM 2016 nun auch für eine Weltmeisterschaft qualifiziert - durch einen Gruppensieg vor Kroatien und der Ukraine © getty 9/28 FRANKREICH: Gruppenerster mit letztlich vier Punkten Vorsprung und dennoch nicht vollends überzeugend. Die Franzosen machten die WM-Teilnahme am letzten Spieltag mit einem 2:1-Sieg über Schlusslicht Weißrussland perfekt © getty 10/28 PORTUGAL: Neun Spiele gewann die Schweiz in Gruppe B. Das letzte und entscheidende verlor man gegen Portugal. Der amtierende Europameister zog am zehnten Spieltag dank eines 2:0-Sieges vorbei © getty 11/28 SCHWEIZ: In der Gruppe landeten die Eidgenossen auf Platz zwei, deshalb mussten sie in die Playoffs. Dort hatten sie mit Nordirland viel Mühe, setzten sich aber knapp durch © getty 12/28 KROATIEN: Bereits im Hinspiel haben die Kroaten gegen Griechenland alles klar gemacht. Im Rückspiel mussten sie dann gar nicht mehr viel machen und lösten locker das WM-Ticket © getty 13/28 BRASILIEN: Die Selecao kann bereits seit März für die WM planen. Die Quali war ein Spaziergang für den Rekordweltmeister © getty 14/28 URUGUAY: Auf den Supersturm um Cavani und Suarez war Verlass. Uruguay schloss die Quali in Südamerika auf Platz zwei ab © getty 15/28 ARGENTINIEN: Die Albiceleste musste bis zum letzten Spieltag zittern, dann kam Messi und sicherte mit einem Dreierpack in Ecuador das WM-Ticket © getty 16/28 KOLUMBIEN: Ich hab's gemacht! James Rodriguez' Treffer im abschließenden Spiel gegen Peru sicherte Kolumbien die WM-Teilnahme © getty 17/28 IRAN: Der Iran marschierte bisher ohne Niederlage durch die finale Phase der Asien-Quali. Den entscheidenden Sieg holten die Iraner mit einem 2:0 über Usbekistan © getty 18/28 JAPAN: In der anderen Gruppe. Das 2:0 gegen Australien - die Socceroos kämpfen um Platz zwei - war der letzte Mosaikstein für die erfolgreiche Qualifikation © getty 19/28 SÜDKOREA: Der Co-Gastgeber von 2002 "mogelte" sich mit einem 0:0 gegen Usbekistan am letzten Spieltag der Asien-Quali zur WM © getty 20/28 SAUDI-ARABIEN: Warf sich mit allem gegen die Angriffe der Japaner. Am letzten Spieltag gewann das Team von Trainer Bert van Marwijk mit 1:0 gegen den Tabellenprimus und zog dank der besseren Tordifferenz an Australien vorbei © getty 21/28 NIGERIA: Die Super Eagles besiegten am vorletzten Spieltag der Gruppe B den Verfolger Sambia mit 1:0 und bauten den Vorsprung auf uneinholbare sechs Punkte aus © getty 22/28 ÄGYPTEN: Mohamed Salah verwandelte gegen den Kongo in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter und schoss Ägypten so zur WM © getty 23/28 MEXIKO: "Nos vamos a Rusia!" Die Mexikaner führen die Tabelle der CONCACAF-Gruppe an. Hier dürfen die ersten drei nach Russland. Platz vier liegt seit dem 1:0-Sieg gegen Panama in unerreichbarer Ferne © getty 24/28 COSTA RICA: Das Team um den völlig ekstatischen Torschützen Kendall Waston und Real-Madrid-Keeper Keylor Navas beschert den "Ticos" die 5. WM-Teilnahme in Folge © getty 25/28 PANAMA: Der Jubel kannte keine Grenzen, schließlich ist Panama zum ersten Mal bei einer WM dabei © getty 26/28 SENEGAL: Das Team um Superstar Sadio Mane fixierte dank eines 2:0-Sieges am vorletzten Spieltag in Gruppe D die erst zweite WM-Teilnahme der Geschichte © getty 27/28 TUNESIEN: Die Nordafrikaner begnügten sich am letzten Spieltag der WM-Quali mit einem 0:0 gegen Libyen. Das Unentschieden reichte, um das WM-Ticket zu lösen © getty 28/28 MAROKKO: Die Stars der Mannschaft waren zur Stelle, als es drauf an kam. Im entscheidenden Spiel gegen die Elfenbeinküste trafen Nabil Dirar und Medhi Benatia und waren somit hauptverantwortlich dafür, dass es mit der WM 2018 klappt

"Wir setzen uns keine Limits"

Das Nachbarland Deutschlands mit 8,3 Millionen Einwohnern steht in der aktuellen FIFA-Weltrangliste als Elfter vor Nationen wie England, Italien oder Mexiko.

Bei der WM-Endrunde im kommenden Sommer lautet das Ziel nun Viertelfinale. Oder mehr. "Wir setzen uns keine Limits", sagte Petkovic. In der Auslosung am 1. Dezember gehen Kapitän Stephan Lichtsteiner und Co. Topteams wie Spanien oder England aus dem Weg.