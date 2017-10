Wo kann ich Spanien - Albanien sehen?

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Polen WC Qualification Europe Aserbaidschan -

Tschechien WC Qualification Europe Montenegro -

Dänemark WC Qualification Europe Rumänien -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowenien WC Qualification Europe Malta -

Litauen WC Qualification Europe Schottland -

Slowakei WC Qualification Europe Nordirland -

Deutschland WC Qualification Europe San Marino -

Norwegen WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification Europe Türkei -

Island WC Qualification Europe Österreich -

Serbien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Schweden -

Luxemburg WC Qualification Europe Bosnien-Herzegowina -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Estland WC Qualification Europe Andorra -

Portugal WC Qualification Europe Schweiz -

Ungarn WC Qualification Europe Weißrussland -

Niederlande WC Qualification Europe Bulgarien -

Frankreich WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Vorletzter Spieltag) WC Qualification Europe Dänemark -

Rumänien WC Qualification Europe Kasachstan -

Armenien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe E (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Mazedonien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Israel -

Spanien WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe I (letzter Spieltag) WC Qualification Europe Island -

Kosovo WC Qualification Europe Moldawien -

Österreich WC Qualification Europe UEFA Konferenz: Gruppe A (Letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Am 9. Spieltag der WM-Qualifikation empfängt Spanien in der Gruppe G Albanien (Fr., 06.10, 20.45 Uhr live auf DAZN und im Liveticker). Hier gibt es alle Infos zu den Mannschaften, der Ausgangslage in Gruppe G sowie der Übertragung im Livestream und dem Liveticker.

Dank der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber Italien würde Spanien mit einem Sieg bereits die WM-Teilnahme perfekt machen. Den Albanern hilft hingegen nur noch ein kleines Fußballwunder, in zwei Spielen müssten sechs Punkte und elf Tore auf die zweitplatzierten Italiener aufgeholt werden.

Die Gruppe G vor dem neunten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Spanien 8 32:3 29 22 2 Italien 8 19:7 12 19 3 Albanien 8 10:9 1 13 4 Israel 8 9:14 -5 9 5 Mazedonien 8 10:14 -4 7 6 Liechtenstein 8 1:34 -33 0

Wann findet Spanien - Albanien statt?

Spiel Spanien - Albanien Datum Freitag, 06. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uh

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Sportstreaming-Dienst, der dir neben zahlreichen anderen Sportligen wie der NFL, NBA, MLB oder WTA auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation auf den heimischen PC, Smart-TV oder Smartphone bringt. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Auch mit dem Liveticker von SPOX entgeht euch nichts von der Partie.

Kader Spanien und Team-News

Position Spieler Spanien Torhüter David de Gea, Kepa Arrizabalaga, Pepe Reina Abwehr Gerard Pique, Sergio Ramos, Nacho Fernandez, Marc Bartra, Jordi Alba, Nacho Monreal, Cesar Azpilicueta, Alvaro Odriozola Mittelfeld Sergio Busquets, Asier Illaramendi, Koke, Saul Niguez, Thiago, Isco, David Silva Angriff Marco Asensio, Jonathan Viera, Iago Aspas, Jose Callejon, Rodrigo, Pedro, Aritz Aduriz

Julen Lopetegui muss in den beiden abschließenden Qualifikationsspielen auf die verletzten Dani Carvajal, Andres Iniesta und Alvaro Morata verzichten. Dafür wurden Alvaro Odriozola, Jonathan Viera und Aritz Aduriz nachnominiert.

Im Vorfeld der Partie sorgte Gerard Pique für Wirbel, als er im Zuge des Unabhängkeitsreferendums Kataloniens seinen Rücktritt aus der Nationalelf anbot. Bei den spanischen Fans sorgte der Verteidiger mit seinen Äußerungen für erheblichen Unmut und wurde bei der Trainingseinheit am vergangenen Montag konsequent ausgepfiffen.

Kader Albanien und Team-News

Position Spieler Albanien Torhüter Etrit Berisha, Thomas Strakosha, Alban Hoxha, Ene Kolici Abwehr Mergim Mavraj, Arlind Ajeti, Frederic Veseli, Berat Dijmsiti, Ermir Lenjani, Hysen Memolla, Ansi Agolli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu Mittelfeld Taulent Xhaka, Ergys Kace, Migjen Basha, Andi Lila, Burim Kukeli, Ledian Memushaj, Emanuele Ndoj, Liridon Latifi, Jahmir Hyka, Valon Ahmedi Stürmer Azdren Llullaku, Odise Roshi, Eros Grezda, Sokol Cikalleshi, Armando Sadiku

Mit Ivan Balliu und Emanuele Ndoj berief Neu-Nationaltrainer Christian Panucci zwei Akteure, die noch auf ihr Länderspieldebüt warten. Nachdem die Qualifikation zur WM bereits schon so gut wie abgeschrieben ist, soll Panucci bis zum Start der EM-Qualifikation wieder ein schlagkräftiges Team zusammenstellen.

