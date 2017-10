Pique bietet Nationalmannschafts-Rücktritt an

Primera División Espanyol -

Gerard Pique vom FC Barcelona hat der spanischen Nationalmannschaft seinen Rücktritt angeboten. Der Innenverteidiger würde sich noch vor der WM 2018 verabschieden.

Pique und La Roja pflegen bisher ein recht wechselhaftes Verhältnis. Einerseits ist der Innenverteidiger absoluter Leistungsträger in der Defensive, andererseits wird er regelmäßig das Opfer von Pfiffen in spanischen Stadien. Mit Nebenmann Sergio Ramos liefert sich er zudem verbale Duelle über die Medien.

Nach den Vorkommnissen in Barcelona stand Pique nun Rede und Antwort: "Ich weiß, dass es in Spanien Leute gibt, die nicht mit dem übereinstimmen, was passiert ist und die noch an Demokratie glauben. Wenn ich das nicht glauben würde, würde ich nicht zur Nationalmannschaft fahren."

Der 30-Jährige bot seinen Rücktritt an: "Wenn der Premier Minister oder jemand aus der Organisation denkt, dass ich ein Problem bin, dann werde ich zur Seite treten und die Nationalauswahl noch vor 2018 verlassen." Pique steht klar für eine Unabhängigkeit Kataloniens ein.