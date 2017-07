Erlebe

Im Finale des Confed Cups gewinnt Deutschland gegen Chile mit 1:0. Joachim Löw schaffte es mit seiner jungen Nationalmannschaft, einen wichtigen Erfolg einzufahren. Doch was sagen die Kollegen wie Mesut Özil oder Mats Hummels dazu? Hier die Stimmen im Überblick.

Julian Draxler (DFB-Kapitän im ZDF): "Unglaublich. Dafür, dass der Confed-Cup vorher belächelt wurde, war heute ganz schön Feuer drin. Wir haben super gefightet und diesen Sieg auch verdient. Schließlich haben wir so noch nie zusammengespielt, deshalb ist es umso höher zu bewerten. Jeder Titel ist besonders, aber die Konstellation macht es wirklich besonders. Für mich war das Turnier unheimlich wichtig, weil ich in eine neue Rolle geschlüpft bin, aber letztlich zählte die Mannschaftsleistung. Jetzt können wir alle endlich, endlich in den Urlaub - und nehmen sogar noch den Pokal mit."

Joachim Löw (Bundestrainer, im ZDF): "Das ist eine absolute Freude. Wir haben drei Wochen lang eine unglaubliche Leistung gezeigt und auch heute um jeden Meter gekämpft. Die Jungs haben das großartig gemacht, ich bin unglaublich stolz auf sie. So ein Finale hat etwas Magisches. Viele Spieler standen noch in keinem Finale, das werden sie ihr Leben lang nicht vergessen. In der zweiten Halbzeit war es ein hartes und hektisches Spiel, die Chilenen sind keine Kinder von Traurigkeit, aber die Spieler haben sich da reingeworfen. Jeder Spieler, der hier war, hat auf jeden Fall eine bessere Position, als er es vor dem Confed-Cup hatte. Davon werden wir profitieren. Wir haben zu Hause noch einige sehr gute Spieler."

Sebastian Rudy: "Ein mega geiles Gefühl. Wir haben uns das verdient und ein starkes Turnier gespielt. Wir waren eine Einheit. So sind wir aufgetreten, und deshalb haben wir gewonnen."

Timo Werner: "Es war ein hart erkämpfter Sieg. Gerade die zweite Halbzeit. Da wurde nicht mehr viel Fußball gespielt, sondern nur noch gekämpft. Ich bin sehr froh, dass es gereicht hat. Wir haben gezeigt, was in uns steckt, und jetzt können wir nur noch feiern."

Joshua Kimmich: "Vor dem Turnier hat niemand mit uns gerechnet. Wir haben alle überrascht mit einer jungen Mannschaft. Wir haben die Kontinentalmeister alle geschlagen - auch Chile. Da sieht man, dass es uns sehr viel bedeutet. Wir haben uns von Spiel zu Spiel entwickelt. Heute war nicht alles gut, aber kämpferisch war das allererste Sahne."

... auf die Frage, wie es zum Gerangel mit Arturo Vidal kam: "Er war halt sauer, dass sie 0:1 hinten waren und wir das Ding gewonnen haben."

Mesut Özil (via Twitter): "Das ist wirklich wunderbar."

Die deutschen Spieler in der Einzelkritik: Entscheider Timo & zu viele Übersteiger

Mats Hummels (via Twitter): "Wie geil ist das denn?"

Benedikt Höwedes (via Twitter): "Testsieger! Trinkt einen für mich heute mit. Freue mich sehr!"

Thomas Müller (via Twitter): "Super gemacht! Gratulation zum Sieg. Viel Spaß beim Feiern!"

Reinhard Rauball (DFL-Präsident): "Nach dem EM-Titel für die U21 ist der Confed-Cup-Sieg für die ebenso junge A-Nationalmannschaft ein weiterer großartiger Erfolg für den deutschen Fußball. Gratulation an Bundestrainer Joachim Löw und sein Team, das mit seinem Auftreten imponiert hat. Für alle Beteiligten wird das Erlebte eine rundum positive und wertvolle Erfahrung sein."

Chile - Deutschland: Die besten Bilder des Confed-Cup-Finales © getty 1/18 Im Finale des Confed Cups 2017 trifft Deutschland auf Chile. In der ersten Begegnung kamen die Teams nicht über ein 1:1 hinaus. Wer schafft es in Saint Petersburg das Turnier für sich zu entscheiden? SPOX zeigt euch die besten Bilder des Abends © getty 2/18 Bevor das Spiel beginnt, gibt es erstmal eine Abschlusszeremonie. Im Mittelpunkt: Zabivaka, das offizielle Maskottchen der WM 2018 in Russland. Zabivaka bedeutet übrigens "kleiner Torschütze" © getty 3/18 Hier haben wir die brasilianische Legende Ronaldo. Locker posiert er hier mit dem Pokal des Confed Cups. Cooler Typ. Doch es kommt noch besser ... © getty 4/18 ... was für ein bärenstarkes Bild! Ronaldo und Maradona, zwei absolute Legenden, beim Kuscheln in niedlicher Manier © getty 5/18 Eins ist sicher: An Kreativität mangelt es bei der Abschlusszeremonie des Turniers schon mal nicht. Woran es auch nicht mangelt ... © getty 6/18 ... sind die Tanzeinlagen. © getty 7/18 Schluss mit dem Drumherum, jetzt soll's endlich mal los gehen. Und wie! Die Chilenen übernehmen zu Beginn der Partie die aktivere Rolle und bei Ter Stegen mangelts nicht an Arbeit © getty 8/18 Doch das heißt noch nichts. Timo Werner bricht etwas später durch, schiebt auf Stindl quer ... und schon steht's 1:0 © getty 9/18 Der Torschütze dreht ab zum Jubeln. Keeper Bravo faltet indes seine Vordermänner zusammen © getty 10/18 Draxler trabt zu seinen jubelnden Kollegen. Im Hintergrund eine schreiender Arturo Vidal © getty 11/18 So langsam befinden wir uns in der Phase des Spiels, wo die Emotionen schnell mal überkochen können. Kimmich bekommt sich mit Bravo in die Haare. Vidal schreitet ein und geht seinen FCB-Teamkollegen an © getty 12/18 So leicht lassen die Chilenen Kimmich nicht davonkommen © getty 13/18 In den letzten Minuten ist noch mal Feuer im Spiel. Die Chilenen versuchen hier mit aller Macht, Emre Can den Ball zu entwenden © getty 14/18 Schlusspfiff! Deutschland besiegt Chile mit 1:0 und gewinnt den Confederations Cup 2017! Joshua Kimmich lässt seinen Emotionen freien Lauf © getty 15/18 Und es gibt kein Halten mehr ... © getty 16/18 Zu Beginn wurde der Confed Cup belächelt, doch das Finale war das Paradebeispiel dafür, dass doch viele Emotionen drin stecken. Hector und Mustafi liegen sich in den Armen © getty 17/18 Timo Werner wurde als bester Scorer des Turniers gekrönt. Doch das Wichtigste ... © getty 18/18 ... da ist das Ding!

Christian Seifert (DFL-Geschäftsführer): "Glückwünsche an Bundestrainer Joachim Löw und seine junge Mannschaft zu diesem bemerkenswerten Erfolg - zusammen mit dem EM-Titel der U21 ein großartiges Wochenende. Die erfreuliche Vielzahl an Talenten in beiden Mannschaften zeigt die guten Perspektiven für den deutschen Fußball. Auch das A-Team hat spielerisch und in puncto Einstellung begeistert."

Claudio Bravo (Torwart Chiles im ZDF): "Wir haben viel gelernt. Wir haben alles gegeben. Wir haben gegen eine Mannschaft von Weltniveau verloren. Wir sind sehr traurig, können aber trotzdem stolz auf uns sein. Wir haben nie nachgelassen."

Juan Antonio Pizzi (Trainer Chile): "Wir haben hervorragend gespielt, sehr viel gegeben. Es sah eine Weile so aus, als könnten wir dem Gegner unseren Plan aufzwingen, wir hatten die Intiative. Aber so ist der Fußball, wir haben verloren und sind traurig. Aber wir sind auch zufrieden, weil wir jetzt wissen, dass wir mit den besten Mannschaften auf Augenhöhe spielen können."