Argentinien-Schock! FIFA sperrt Messi

Dienstag, 28.03.2017

Nach dem 1:0-Erfolg über Chile vergangene Woche hatte sich Messi beleidgend gegenüber einem der Linienrichter geäußert. Der 29-Jährige vom FC Barcelona soll dabei üble Schimpfworte gewählt haben.

Die argentinische Nationalelf um Coach Edgardo Bauza trifft Messis Sperre hart. Der Angreifer verpasst damit die Partie in Bolivien am Dienstagabend (22 Uhr live auf DAZN) sowie die Spiele in Uruguay, gegen Venezuela und Peru.

Erst am letzten Spieltag von Südamerikas Qualifikation zur WM 2018 gegen Ecuador darf Messi wieder mitwirken. Die Argentinier rangieren derzeit auf Platz drei, der zur direkten Teilnahme am Turnier in Russland berechtigen würde, haben allerdings nur zwei Zähler Vorsprung auf Platz sechs, der ein Quali-Aus bedeuten würde und momentan von Chile belegt wird.

Lionel Messi im Steckbrief