Stevens für van Gaal - VdV: "Ein Schock"

Montag, 27.03.2017

"Ich würde Louis van Gaal holen, der das kontrolliert und steuert. Er ist doch auf dem Markt. Er wäre der geeignete Mann dafür", sagte Stevens Sport1. Chancen auf ein WM-Ticket räumt der "Knurrer aus Kerkrade" der Elftal nicht mehr ein. "Das schafft Oranje nicht mehr."

Auch Stürmer Rafael van der Vaart hat kaum noch Hoffnungen. "Es wird ganz schwer, sich zu qualifizieren", sagte der 109-malige Nationalspieler, der beim FC Midtjylland in der dänischen Superliga unter Vertrag steht. "Wenn du gegen Bulgarien nicht gewinnst, dann ist das schon ein Schock."

Blind musste am Sonntagabend seinen Hut nehmen, nachdem die Elftal in der Gruppe A der WM-Qualifikation in Bulgarien mit 0:2 verloren hatte. Die Oranje-Stars (7 Punkte) sind hinter Frankreich (13), Schweden (10) und Bulgarien (9) nur noch Vierter und können sich bestenfalls noch Hoffnungen machen, als Zweiter die Play-offs zu erreichen.

Der frühere holländische Nationalspieler und Schalke-Profi Youri Mulder indes brachte Michel Preud'homme als Bondscoach ins Spiel, der mit dem FC Twente Enschede Meister und Pokalsieger wurde. "Jetzt ist er mit dem FC Brügge erfolgreich. Vielleicht wäre er nicht schlecht", sagte Mulder Sky Sport News HD.

