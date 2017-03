Dortmunder Mor führt Türkei zum Sieg

Montag, 27.03.2017

Es war das zehnte Länderspiel des Angreifers, der in der Bundesliga erst achtmal zum Einsatz kam und einen Treffer markierte.

Zudem trafen Ahmet Calik (24.) und Cengiz Ünder (52.) für die Türkei, die am vergangenen Freitag in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland 2:0 gegen Finnland gewonnen hatte. Dabei war Mor eingewechselt worden. Die Mannschaft von Trainer Fatih Terim liegt in der Gruppe H mit acht Punkten auf Platz vier, fünf Zähler hinter Tabellenführer Kroatien.

Emre Mor im Steckbrief