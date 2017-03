Stielikes Südkorea siegt - Kagawas Japan auch

Dienstag, 28.03.2017

Der Ex-Augsburger Jeong-Ho Hong (4.) brachte den Sieg unter Dach und Fach. Mit 13 Punkten belegen die Stielike-Schützlinge den zweiten Platz in der Gruppe A der Asien-WM-Qualifikation hinter dem Iran. Ja-Cheol Koo vom FC Augsburg stand in der Anfangsformation der Südkoreaner.

Shinji Kagawa vom Bundesligisten Borussia Dortmund war derweil einer der Wegbereiter für den 4:0 (2:0)-Erfolg der japanischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in Saitama gegen Thailand. Der BVB-Mittelfeldstar war in der achten Minute erfolgreich, der ehemalige Mainzer und Stuttgarter Shinji Okazaki (19.) erhöhte auf 2:0.

Okazaki hatte Kagawas Treffer vorbereitet. Yuya Kubo (57.) und Maya Yoshida (83.) stellten den Endstand her. Thailand verschoss in der 85. Minute einen Elfmeter. In Hamburgs Kapitän Gotoku Sakai und dem Berliner Genki Haraguchi standen zwei weitere Bundesliga-Profis in der Nippon-Start-Elf.

Dagegen hatte der Kölner Yuya Osako (Kapselverletzung im Knie) schon vorzeitig die Heimreise in die Domstadt angetreten. In der Gruppe B liegt Japan mit jetzt 16 Punkten auf WM-Kurs. 13 Punkte hat die australische Nationalmannschaft als Dritter nach dem 2:0 (1:0) gegen die Auswahl der Vereinigten Arabischen Emirate auf dem Konto. Der Ingolstädter Mathew Lecki (78.) traf zum 2:0.

