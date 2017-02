Mega-WM in mehreren Ländern?

Donnerstag, 16.02.2017

"Es würde perfekt zu unserem eingeschlagenen Weg der Nachhaltigkeit passen, wenn wir zwei, drei, vier Länder zusammenbringen würden, die zusammen ein Projekt mit jeweils drei, vier, oder fünf Stadien präsentieren könnten", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino bei einem Besuch in Katar über die im Jahr 2026 anstehende Mega-WM.

Idealerweise sollten diese Länder nahe beieinander liegen, um das Reisen zu erleichtern. Die Bewerbungsphase für die Weltmeisterschaft hat allerdings noch nicht begonnen.

Die nächste Europameisterschaft findet 2020 in 13 unterschiedlichen Städten in ganz Europa verteilt statt, bevor 2022 die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar folgt. Darauf angesprochen sagte Infantino, dass er zuversichtlich sei, "das die Stadien und die Infrastruktur pünktlich fertig werden". Er räumte aber auch ein, dass "noch einiges" zu tun sei.

