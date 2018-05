Aufstiegsspiele der Regionalliga heute im Liveticker: 1860, Cottbus & Waldhof

NBA Fr 25.05. Rockets vs. Golden State: Wer gewinnt Spiel 5? Serie B Bari -

Jetzt geht's um alles! In den Playoffs der Regionalliga kämpfen sechs Teams um die drei Aufstiegstickets in die 3. Liga - und damit in den Profifußball. SPOX hat die Hinspiele der Aufstiegspartien hier im Liveticker!

Den Auftakt um 17.30 Uhr macht der bayrische Meister 1860 München, der nur einem Jahr nach seinem Zwangsabstieg schon wieder in den Profifußball zurückkehren könnte, beim 1. FC Saarbrücken. Um 19 Uhr werden die Spiele des SC Weiche Flensburg 08 gegen Energie Cottbus sowie des KFC Uerdingen im Traditionsduell gegen Waldhof Mannheim angepfiffen.

Relegation in der Regionalliga: Liveticker zu den Aufstiegsspielen

Vor dem Anpfiff: Den Auftakt in die Hinspiele der Playoffs machen heute die Löwen, die nach einer turbulenten und skurrilen Saison in der Regionalliga Bayern schon wieder aufsteigen könnten. Verzichten müssen die Sechziger in beiden Spielen gegen Saarbrücken auf Timo Gebhardt, der mit einer lädierten Achillessehne ausfällt.



Vor dem Anpfiff: Hallöchen und willkommen zum Liveticker zu den Aufstiegsspielen der Regionalliga 2018!

Die Aufstiegsspiele der Regionalliga 2018

Heim Auswärts Hinspiel Rückspiel Übertragung 1. FC Saarbrücken TSV 1860 München 24.05., 17.30 Uhr 27.05., 14 Uhr BR/br.de SC Weiche Flensburg 08 Energie Cottbus 24.05., 19 Uhr 27.05., 14 Uhr rbb-online.de KFC Uerdingen Waldhof Mannheim 24.05., 19 Uhr 27.05., 14 Uhr wdr.de/swr.de

Relegation zur 3. Liga: Modus der Playoffs

Fünf Regionalliga-Meister und der Zweitplatzierte aus der Regionalliga Südwest treten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, um aus sechs Playoff-Teilnehmern drei Aufsteiger auszuspielen. Da die aktuelle Regelung, dass die Regionalligameister nicht automatisch aufsteigen zuletzt für viel Kritik und Diskussionen in den Verbänden gesorgt hatte, soll eine Arbeitsgruppe des DFB eine dauerhafte Lösung erarbeiten.

Im kommenden Jahr soll es zunächst eine Übergangslösung mit vier Aufsteigern, drei festen Aufstiegsplätzen für die Meister der fünf Regionalligen und vier Absteigern aus der 3. Liga geben.