TSV 1860 München in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga im TV und Livestream verfolgen

Nach der regulären Saison stehen nun die Playoffs um den Aufstieg in die 3. Liga an. Mit dabei sind auch die Löwen von 1860 München, die ein Jahr nach dem Zwangsabstieg in die Viertklassigkeit wieder zurück in den Profifußball wollen. SPOX sagt euch, welche Teams sich außerdem noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen können, wo ihr die einzelnen Spiele live verfolgen könnt und warum gerade die Relegation zur 3. Liga für viel Diskussionsstoff sorgt.

"Als Meister musst du aufsteigen", so die gängige Meinung. Doch aktuell ist es so, dass keiner der Meister aus den fünf Regionalligen direkt in die 3. Liga aufsteigen kann. Stattdessen müssen die jeweiligen Meister nach der Saison noch einmal in zwei Spielen gegen eine Top-Mannschaft aus einer anderen Regionalliga in Hin- und Rückspiel um die Früchte einer ganzen Saison spielen.

Das sorgte bereits für viel Diskussionsstoff in den Verbänden, die einen gemeinsamen Antrag für eine Reform der Aufstiegsregelung auf dem DFB-Bundestag vorlegten. Nun soll eine Arbeitsgruppe bis zum kommenden Jahr eine dauerhafte Lösung erarbeiten, die beispielsweise ein Modell mit vier statt mit fünf Regionalligen vorsehen könnte. Bereits im kommenden Jahr wird sich der Modus hingegen ändern und es wird nur noch ein Relegationsspiel geben, drei Teams steigen direkt auf.

© getty

Aufstiegsspiele zur 3. Liga: Livestream, TV-Übertragung und Termine

Die Hin- und Rückspiele zwischen den sechs qualifizierten Mannschaften finden jeweils am gleichen Tag statt. Aktuell ist jedoch nur die Begegnung zwischen 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken mit der Anstoßzeit terminiert. Auch hat der Bayerische Rundfunk bereits bekanntgegeben, dass er beide Spiele im TV, sowie im Livestream auf br.de übertragen wird.

Heim Auswärts Hinspiel Rückspiel TV-Übertragung 1. FC Saarbrücken TSV 1860 München 24.05.2018, 17.30 Uhr 27.05.2017, 14.00 Uhr Bayerischer Rundfunk HSV II/Weiche Flensburg 08 Energie Cottbus 24.05.2018, Uhrzeit offen 27.05.2018, Uhrzeit offen NDR/MDR KFC Uerdingen Waldhof Mannheim 24.05.2018, Uhrzeit offen 27.05.2018, Uhrzeit offen WDR/HR

Auch die anderen Spiele werden in der Regel von den jeweiligen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Free-TV und im Livestream auf der Homepage angeboten.

Relegation zur 3. Liga: Das sind die Teilnehmer

Während 1860 München als Meister der Regionalliga Bayern nach nur einem Jahr in der Viertklassigkeit gleich um den Aufstieg in die 3. Liga spielen darf, steht der Meister der Regionalliga Nord noch nicht fest. Dort tobt noch ein enger Zweikampf zwischen der Reserve des HSV und der SC Weiche 08. Ein Unentschieden am Mittwoch reicht der SG Weiche 08 jedoch, um die Playoffs zu fixieren.

1. FC Saarbrücken (Meister Regionalliga Südwest)

1860 München (Meister Regionalliga Bayern)

Energie Cottbus (Meister Regionalliga Nordost)

KFC Uerdingen (Meister Regionalliga West)

Waldhof Mannheim (Zweiter Regionalliga Südwest)

Hamburger SV II oder SG Weiche 08 (Meister Regionalliga Nord

Relegation zur 3. Liga: Der Modus der Playoffs

Fünf Regionalliga-Meister und der Zweitplatzierte aus der Regionalliga Südwest treten im Hin- und Rückspiel gegeneinander an, um aus sechs Playoff-Teilnehmern drei Aufsteiger auszuspielen. Im kommenden Jahr soll es zunächst eine Übergangslösung mit vier Aufsteigern, drei festen Aufstiegsplätzen für die Meister der fünf Regionalligen und vier Absteigern aus der 3. Liga geben.

Das wurde auf dem DFB-Bundestag in diesem Jahr entschieden. Dem Meister der Regionalliga Südwest wird in den kommenden beiden Spielzeiten das Aufstiegsrecht zugesprochen, dafür verzichtet der Verband auf den bisherigen zweiten Relegationsplatz. Neben dem Südwest-Meister gibt es zwei feste Aufsteiger aus den übrigen vier Regionalligen.

Direkte Aufsteiger 2018/19: Nordost, Südwest, West

Relegation 2018/19: Nord vs. Bayern

Direkte Aufsteiger 2019/20: Südwest, Nord, Bayern

Relegation 2019/20: Nordost vs. West

© getty

Relegation zur 3. Liga: Die Aufsteiger der vergangenen Saison

In der vergangenen Saison stiegen Carl Zeiss Jena, die SpVgg Unterhaching und der SV Meppen in die 3. Liga auf - und alle drei Aufsteiger hielten die Klasse. Besonders bitter war die Relegation für Waldhof Mannheim, das zum zweiten Mal hintereinander in der Relegation scheiterte.