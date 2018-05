KFC Uerdingen gegen Waldhof Mannheim: Relegation zur dritten Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

NBA Fr 25.05. Rockets vs. Golden State: Wer gewinnt Spiel 5? Serie B Bari -

In den Aufstiegsspielen zur dritten Liga trifft Waldhof Mannheim als Tabellenzweiter der Regionalliga Südwest auf den KFC Uerdingen, Meister der Regionalliga West. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Regionalliga West lieferte sich Uerdingen bis zum 34. Spieltag ein enges Rennen mit Viktoria Köln um den ersten Tabellenplatz, schlussendlich sicherte die Mannschaft von Stefan Krämer mit vier Punkten Vorsprung die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Waldhof lief mit fünf Zählern Vorsprung auf die Kickers Offenbach auf dem zweiten Rang der Regionalliga Südwest ins Ziel.

Aufstiegsspiele zur dritten Liga: Die drei Partien im Überblick

Heim Auswärts Hinspiel Rückspiel TV-Übertragung/Livestream 1. FC Saarbrücken TSV 1860 München 24.05.2018, 17.30 Uhr 27.05.2017, 14.00 Uhr Bayerischer Rundfunk/SWR SC Weiche Flensburg 08 Energie Cottbus 24.05.2018, 19 Uhr 27.05.2018, 14 Uhr RRB KFC Uerdingen Waldhof Mannheim 24.05.2018, 19 Uhr 27.05.2018, 14 Uhr WDR/SWR

Neben dem KFC Uerdingen und Waldhof Mannheim treffen in den Aufstiegsspielen auch der FC Saarbrücken und der TSV 1860 München sowie der SC Weiche Flensburg und Energie Cottbus aufeinander.

Wann und wo findet KFC Uerdingen - Waldhof Mannheim statt?

Da das Krefelder Grotenburg-Stadion nicht den DFB-Anforderungen für die dritte Liga genügt, bestreitet der KFC Uerdingen das Hinspiel gegen Waldhof Mannheim in der Schauinsland-Reisen-Arena, Heimspielstätte des MSV Duisburg.

Robert Hartmann pfeift die Partie heute Abend um 19 Uhr an.

Uerdingen - Waldhof Mannheim: Keine Übertragung im TV

Das Hinspiel der beiden Mannschaften wird nicht im TV übertragen, sowohl der SWR als auch der WDR verzichten auf die Übertragung. Deutliche Kritik musste sich dafür der WDR vom Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Dr. Boris Weirauch gefallen lassen.

"Dem SWR ist in dieser Sache kein Vorwurf zu machen, das Rückspiel im Carl-Benz-Stadion wird schließlich im Fernsehen übertragen werden. Warum allerdings der WDR offensichtlich so wenig Interesse an den Aufstiegsspielen hat, erschließt sich mir nicht", kritisierte Weirauch.

WDR-Intendant Buhrow begündete den Verzicht damit, dass aufgrund des Anpfiffs um 19 Uhr die "NRW-weite Landes- und Lokalberichterstattung und ebenso die Tagesschau um 20 Uhr nicht gezeigt werden könnte".

KFC Uerdingen gegen Waldhof Mannheim heute im Livestream

Zwar verzichten die beiden Fernsehanstalten auf eine TV-Übertragung des Hinspiels, bieten die Partie aber auf ihren Webseiten im Livestream an. Ab 19 Uhr könnt ihr die Begegnung im Livestream auf wdr.de und swr.de verfolgen.

Uerdingen gegen Waldhof Mannheim im Liveticker verfolgen

Zu allen drei Aufstiegsspielen bietet SPOX zudem einen Konferenz-Liveticker, mit welchem euch nichts von den Partien entgeht.

KFC Uerdingen - Waldhof Mannheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die exakten Aufstellungen der beiden Mannschaften werden eine Stunde vor Anpfiff bekannt gegeben. So könnten beide Teams auflaufen:

KFC Uerdingen: Vollath - Dorda, Schorch, Ellguth (Erb), Bittroff - Kefkir, Öztürk, Krempicki, Holldack - Musculus, Beister

Vollath - Dorda, Schorch, Ellguth (Erb), Bittroff - Kefkir, Öztürk, Krempicki, Holldack - Musculus, Beister Waldhof Mannheim: Heeger - Amin, Nennhuber, Schultz, Celik - Sommer, Schuster, Tüting, Deville, Ivan - Hebisch

Aufstiegsspiele: Das Abschneiden der Meister der Regionalliga West

Saison Begegnung Hinspiel Rückspiel Aufsteiger 2012/13 RB Leipzig - Sportfreunde Lotte 2:0 2:2 n.V. RB Leipzig 2013/14 Fortuna Köln - FC Bayern II 1:0 1:2 Fortuna Köln 2014/15 Werder Bremen II - Borussia Gladbach II 0:0 2:0 n.V. Werder Bremen II 2015/16 Sportfreunde Lotte - Waldhof Mannheim 0:0 2:0 Sportfreunde Lotte 2016/17 Viktoria Köln - Carl Zeiss Jena 2:3 1:0 Carl Zeiss Jena

Zum dritten Mal in Folge tritt Waldhof Mannheim in den Aufstiegsspielen zur dritten Liga an.

Nachdem 2015/16 gegen die Sportfreunde Lotte und 2016/17 gegen den SV Meppen der Aufstieg verpasst wurde, soll gegen den KFC Uerdingen der ersehnte Sprung in die dritte Liga gelingen.