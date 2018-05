Aufstiegs-Rückspiele der Regionalliga im Liveticker: 1860, Cottbus und Uerdingen vor Aufstieg

NBA So 27.05. Rockets vs. Golden State: Kickt Houston GSW raus? Championship Aston Villa -

Am Sonntag stehen im deutschen Profi-Fußball die letzten Entscheidungen an: die Playoff-Rückspiele um den Aufstieg in die 3. Liga. Sechs Teams treten an, drei schaffen den Aufstieg. SPOX hat die drei Partien im Liveticker.

1860 München empfängt den 1. FC Saarbrücken und hat im heimischen Stadion an der Grünwalder Straße nach dem 3:2 Sieg im Hinspiel gute Karten, nächstes Jahr drittklassig zu spielen. Gleiches gilt für Energie Cottbus, das Weiche Flensburg auswärts 3:2 schlug.

Lediglich der KFC Uerdingen nutzte den Heimvorteil aus und besiegte Waldhof Mannheim knapp mit 1:0. Nach zwei erfolglosen Aufstiegsversuchen in den vergangenen Saisons werden die Mannheimer nun aber alles daran setzen, ihren Relegations-Fluch vor heimischer Kulisse zu beenden.

Relegation in der Regionalliga: Liveticker zu den drei Begegnungen

Am Sonntag ab 14 Uhr werden die Spiele an dieser Stelle getickert.

Die Aufstiegsspiele der Regionalliga 2018

Heim Auswärts Hinspiel Rückspiel Übertragung TSV 1860 München 1. FC Saarbrücken 3:2 27.05., 14 Uhr BR/br.de Energie Cottbus SC Weiche Flensburg 08 3:2 27.05., 14 Uhr rbb-online.de Waldhof Mannheim KFC Uerdingen 0:1 27.05., 14 Uhr wdr.de/swr.de

Regionalliga-Playoffs: Der Modus der Relegation

Insgesamt werden in den Playoffs der Regionalliga drei Aufsteiger für die 3. Liga gesucht. Dafür treten die fünf Meister der Regionalligen und der Zweitplatzierte der Regionalliga Südwest in Hin-und Rückspiel gegeneinander an.

Da es zuletzt große Kritik an diesem System gab, bei dem der Meister nicht automatisch aufsteigt, arbeitet der DFB derzeit an einer Neustrukturierung. Für die neue Saison gibt es bereits eine Übergangslösung: 2018/19 soll es vier Absteiger aus der 3. Liga geben, drei feste Aufstiegsplätze für die Regionalligen und nur noch ein Relegationsduell.