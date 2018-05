SV Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen: Das Relegations-Rückspiel im Livestream und TV

NBA Sa 26.05. Cavs vs. Celtics: Macht Boston in Spiel 6 alles klar? Championship Aston Villa -

Am Sonntag entscheidet sich, ob Waldhof Mannheim oder der KFC Uerdingen nächste Saison in der 3. Liga spielen wird. SPOX zeigt, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos.

Nach dem 1:0 Sieg im Hinspiel hat sich Uerdingen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Mannheim geschaffen. Für Waldhof Mannheim spricht allerdings, dass die Mannschaft dieses Mal vor heimischer Kulisse spielt.

Waldhof Mannheim - Uerdingen: Das Rückspiel im Livestream und TV

Im Gegensatz zum Hinspiel wird die Partie dieses Mal auch im TV übertragen. Sowohl der WDR als auch der SWR senden Mannheim gegen Uerdingen live. Zudem bieten die Sender das Relegationsspiel im Livestream an. Die Partie beginnt am Sonntag um 14 Uhr.

Die Rückspiele um den Aufstieg zur dritten Liga im Überblick

Eine detaillierte Übersicht zu den drei Rückspielen um den Aufstieg zur dritten Liga am Sonntag gibt es hier.

Heim Auswärts Rückspiel TV-Übertragung/Livestream TSV 1860 München 1. FC Saarbrücken 27.05.2017, 14.00 Uhr Bayerischer Rundfunk/SR Energie Cottbus SC Weiche Flensburg 08 27.05.2018, 14 Uhr RRB Waldhof Mannheim KFC Uerdingen 27.05.2018, 14 Uhr WDR/SWR

SV Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen: So lief das Hinspiel

Unruhe bereits vor dem Spiel: Tausende Fans verstopften die Autobahn und verursachten ein Verkehrschaos, weswegen Schiedsrichter Hartmann die Partie mit halbstündiger Verspätung anpfiff. Wegen Pyro-Einsätzen der Mannheimer Fans unterbrach der Referee das Spiel kurz nach Beginn zudem für drei Minuten.

© getty

Auf dem Spielfeld waren die Gäste optisch überlegen und hatten vor der Pause zwei gute Möglichkeiten durch Hebisch und Deville. Waldhof Mannheim konnte auch nach der Pause zwei aussichtsreiche Chancen nicht verwerten. Uerdingen siegte am Ende aufgrund der größeren Effizienz: Ex-Bundesliga-Profi Maximilian Beister erzielte in der 75. Minute das Siegtor.

SV Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen: Die Aufstellungen im Hinspiel

SV Waldhof Mannheim: Scholz - Meyerhöfer , Conrad , Schultz , Amin - D. di Gregorio , Ma. Schuster - Diring , G. Korte (87. Mirko Schuster), Deville (77. Sommer) - Hebisch (83. Mayer)

KFC Uerdingen: Vollath - Bittroff , Erb , Schorch , Dorda - Krempicki , T. Öztürk - Holldack (71. Dörfler) , Kefkir - Beister (85. Schwerfeger), Musculus (71. Reichwein)

Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen: Das sagen die Trainer zum Hinspiel

Bernhard Trares (SV Waldhof Mannheim): "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und gute Chancen erspielt. Ich bin mit der Leistung hochzufrieden. Nur das Auswärtstor hat gefehlt. Der KFC hat die bessere Effizienz. Ich freue mich auf Sonntag."

© getty

Stefan Krämer (KFC Uerdingen): "Wir hatten keinen Zugriff auf das Spiel, das Pressing hat nicht funtkioniert. Aber wir haben eine ordentliche Ausgangssituation für Sonntag, müssen uns aber in vielen Bereichen steigern. Das wird ein Spiel auf Biegen und Brechen. Besser geht es nicht."

Vor dem Relegationsrückspiel: So lief die Saison des SV Waldhof Mannheim

Waldhof Mannheim ist der einzige Zweitplatzierte der fünf Regionalligen, der an den Aufstiegsspielen um die 3. Liga teilnehmen. In der Liga landete das Team von Bernhard Trares in der Regionalliga Südwest neun Punkte hinter dem FC Saarbrücken und fünf Punkte vor den Kickers Offenbach. Beim Hinspiel gegen den KFC Uerdingen setzte sich eine traurige Serie fort: in den bisherigen fünf Aufstiegsspielen blieb der SVW torlos.

Platz Team Siege Remis Niederlagen Punkte 1 1. FC Saarbrücken 25 7 4 82 2 SV Waldhof Mannheim 22 5 9 71 3 Kickers Offenbach 20 6 10 66 4 SC Freiburg II 19 9 8 66 5 SV Elversberg 14 14 8 56

Vor dem Relegationsrückspiel: So lief die Saison des KFC Uerdingen

Als Aufsteiger holte der KFC Uerdingen in der Regionalliga West gleich den Titel. Am Ende hatte das Team von Stefan Krämer vier Punkte mehr auf dem Konto als der größte Verfolger Viktoria Köln. Uerdingen eroberte sich am 29. Spieltag die Tabellenführung zurück und ließ im Saisonendspurt keine Punkte mehr liegen. Wichtiger Bestandteil des Erfolgs ist Präsident und Mäzen Mikail Ponomarev, der dem Verein den wohl größten Etat der Liga ermöglichte.