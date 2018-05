TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken: Das Relegations-Rückspiel im Livestream und TV

NBA Sa 26.05. Cavs vs. Celtics: Macht Boston in Spiel 6 alles klar? Championship Aston Villa -

Am Sonntag entscheidet sich, ob 1860 München oder der 1. FC Saarbrücken nächste Saison in der 3. Liga spielen wird. SPOX zeigt, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos.

Durch den 3:2-Sieg im Hinspiel haben sich die Löwen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in München geschaffen. Saarbrücken hat aber trotz langer Unterzahl zeigen können, dass das Team Paroli bieten kann.

1860 München - 1. FC Saarbrücken: Rückspiel im Livestream und TV

Wie beim Hinspiel wird die Partie gleich auf zwei Sendern im TV übertragen: Sowohl der BR als auch der SR zeigen 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken. Zudem bieten die Sender einen Livestream zum Spiel an.

Das Spiel beginnt am Sonntag um 14 Uhr, die Vorberichterstattung beim BR startet bereits um 13.45 Uhr.

Die Rückspiele um den Aufstieg zur dritten Liga im Überblick

Eine detaillierte Übersicht zu den drei Rückspielen um den Aufstieg zur dritten Liga am Sonntag gibt es hier.

Heim Auswärts Rückspiel TV-Übertragung/Livestream TSV 1860 München 1. FC Saarbrücken 27.05.2017, 14.00 Uhr Bayerischer Rundfunk/SR Energie Cottbus SC Weiche Flensburg 08 27.05.2018, 14 Uhr RRB Waldhof Mannheim KFC Uerdingen 27.05.2018, 14 Uhr WDR/SWR

1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken: So lief das Hinspiel

Die Partie begann kurios: Bereits nach 44 Sekunden brachte Sascha Mölders die Löwen in Führung. Zudem sah Saarbrückens Kevin Behrens nach 25. Minuten wegen groben Foulspiels die rote Karte.

© getty

Doch die Saarländer boten einen großen Kampf und glichen zum 1:1 aus. Auch nach der Pause konnte Saarbrücken die zwischenzeitliche Löwen-Führung wieder egalisieren. Kurz vor Schluss war es dann allerdings wieder Sascha Mölders, der mit seinem zweiten Treffer 1860 München zum Sieg schoss. Aufgrund der Auswärtstorregel, die auch in der Relegation greift, muss Saarbrücken im Rückspiel mindestens zwei Treffer erzielen, um in die Dritte Liga aufzusteigen.

1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken: Die Aufstellungen im Hinspiel

1860 München: 1 Hiller (Tor) - 2 Weeger, 4 Weber, 6 Mauersberger, 36 Steinhart, - 22 Berzel, 17 Wein - 31 Koussou, 24 Ziereis, 18 Karger - 9 Mölders.

1. FC Saarbrücken: 1 Batz (Tor) - 19 Wenninger, 5 Zellner, 33 Kehl-Gomez, 23 Müller - 14 Holz, 8 Zeitz - 25 Jänicke, 11 Mendler - 16 Behrens, 24 Jacob.

1860 München - 1. FC Saarbrücken: Aufreger im Hinspiel

Bereits in der Nacht vor dem Spiel fielen Saarbrücker-Fans negativ auf: Anhänger feuerten um 2.30 Uhr morgens Feuerwerkskörper vor dem Hotel der Löwen-Spieler ab, um deren Schlaf zu stören. Während des Spiels pöbelten sie zudem gegen DFB-Vize Rainer Koch und trafen ihn mit einem Bierbecher am Kopf.

Auch Saarbrückens Spieler Pierre Fassnacht ließ sich von der aufgeheizten Stimmung anstecken. Als Nico Karger seinen 2:1-Führungstreffer für 1860 bejubelte, spuckte Fassnacht in dessen Richtung.

Einige Anhänger von 1860 München brannten in ihrem Block vor und während des Spiels bengalische Feuer ab, weshalb die Partie kurzzeitig unterbrochen wurde.

© getty

1860 München - 1. FC Saarbrücken: Das sagen die Trainer zum Hinspiel

Daniel Bierofka: (1860 München): " Die Rote Karte kam zu einem günstigen Zeitpunkt. Trotzdem muss man sagen, dass Saarbrücken auch mit einem Mann weniger mutig aufgetreten ist und uns unter Druck gesetzt hat. Gott sei Dank hat Sascha Mölders dann noch das 3:2 erzielt."

Dirk Lottner (1. FC Saarbrücken): "Im Vorfeld eines solchen Spiels geht man viele Dinge im Kopf durch, positive, als auch negative. Zu einem dieser Horrorszenarien gehört, früh in Rückstand zu geraten, oder eine Rote Karte zu bekommen. Diese Dinge sind leider eingetroffen, obwohl wir im Vorfeld immer wieder betont haben, wie wichtig der Kopf ist, wie wichtig Klarheit in der Birne ist."

Vor dem Relegationsrückspiel: So lief die Saison von 1860 München

Nach dem Zwangsabstieg in Liga vier hat sich der TSV 1860 München in der Regionalliga Bayern dominiert. Seit dem fünften Spieltag lag das Team von Daniel Bierofka auf dem ersten Tabellenplatz und wurde am Ende souverän mit neun Punkten Vorsprung auf die zweite Mannschaft von Bayern München Meister. Dennoch kassierten die Löwen zwei ihrer fünf Niederlagen in der Liga ausgerechnet gegen den ärgsten Rivalen.

Platz Team Siege Remis Niederlagen Punkte 1 TSV 1860 München 26 5 5 83 2 FC Bayern München II 22 8 6 74 3 1. FC Schweinfurt 05 20 8 8 68 4 VfR Garching 17 5 14 56 5 1. FC Nürnberg II 17 4 15 55

Vor dem Relegationsrückspiel: So lief die Saison des 1. FC Saarbrücken

Nachdem das Team von Dirk Lottner in der Vorsaison den dritten Platz belegte, feierte die Mannschaft in dieser Spielzeit souverän die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest. Neun Punkte Vorsprung waren es am Ende auf Waldhof Mannheim, das als einziger Zweitplatzierter der Regionalligen ebenfalls an der Aufstiegsrelegation teilnimmt. Seit dem 16. Spieltag gab der 1. FC Saarbrücken die Tabellenführung nicht mehr aus der Hand und kassierte nur vier Niederlagen in der gesamten Spielzeit.