Favoritenrolle für Mannheim und Unterhaching?

Freitag, 05.05.2017

Der SV Waldhof, zuletzt 1990 in der Bundesliga, spielt am 28. Mai zunächst zu Hause gegen den früheren Zweitligisten SV Meppen. Unterhaching, 2001 aus der Eliteklasse abgestiegen, hat zunächst Heimrecht gegen die SV Elversberg.

Zudem kämpfen Viktoria Köln und der dreimalige DDR-Meister Carl Zeiss Jena um einen Platz in der 3. Liga. Das Hinspiel steigt in Köln ebenfalls am 28. Mai, das Rückspiel am 1. Juni einen Tag später als die Rückspiele der anderen Paarungen. Die Anstoßzeiten werden nach Abstimmung mit den lokalen TV-Sendern fixiert.

Mannheim und Elversberg hatten sich aus der Regionalliga Südwest qualifiziert. Hinzu kommen die Meister der Staffeln Nord (Meppen), Nordost (Jena), West (Köln) und Bayern (Unterhaching).

Alle News zur 3. Liga