B-Junioren Bundesliga: Die Halbfinalspiele der Deutschen Meisterschaft

Am 6. und am 10. Juni steigen die Halbfinalspiele zur Deutschen Meisterschaft bei den B-Junioren. SPOX gibt euch den Überblick, welche Teams dabei sind, wann und wo die Spiele stattfinden und wer die Juniorenmeisterschaft in der Vergangenheit gewonnen hat.

Nicht nur bei den Profis hat der FC Bayern aktuell die Nase vorn. Auch im Nachwuchsbereich zählen die Junioren des Rekordmeisters immer öfter zu den Titelfavoriten. Bei den U17-Teams ist der FCB aktuell Titelverteidiger. 2017 schlugen die Münchner den Nachwuchs von Werder Bremen im Finale mit 2:0.

Doch die Mission Titelverteidigung wird angesichts der anderen prominenten Halbfinalteilnehmer kein Selbstläufer.

B-Junioren Bundesliga: Wer sind die vier Halbfinalisten?

Die Halbfinalisten der B-Junioren-Meisterschaft sind die U17-Mannschaften des FC Bayern München, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen und von Borussia Dortmund. Der BVB und die Bayern standen bereits im vergangenen Jahr in der Vorschlussrunde. Während der FC Bayern sich den Titel holte, scheiterten die Schwarz-Gelben an Werder Bremen.

B-Junioren Bundesliga: Wann und wo finden die Halbfinal-Spiele statt?

Die Hinspiele der Halbfinal-Begegnungen finden am Mittwoch, den 06. Juni statt. Bayern trifft um 17 Uhr auf Leipzig, Leverkusen um 19 Uhr auf Dortmund. Die B-Jugend des FC Bayern wird ihr Heimspiel gegen Leipzig auf Platz 1 des FC Bayern Campus austragen, Bayer 04 empfängt den BVB im Jugendfußball-Zentrum Leverkusen. Die Rückspiele finden am Sonntag, den 10. Juni statt.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Hinspiel, 06. Juni 17 Uhr Bayern München U17 RB Leipzig U17 Hinspiel, 06. Juni 19 Uhr Bayer 04 Leverkusen U17 Borussia Dortmund U17 Rückspiel, 10. Juni 14.30 Uhr RB Leipzig U17 Bayern München U17 Rückspiel, 10. Juni 16.30 Uhr Borussia Dortmund U17 Bayer 04 Leverkusen U17

B-Junioren: So liefen die Halbfinal-Partien von 2017

Die U17 der Bayern und der Dortmunder standen auch 2017 im Halbfinale der Meisterschaft. Die Bayern setzten sich damals gegen den FC Schalke 04 durch, Dortmund verlor gegen Werder Bremen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Hinspiel, 07. Juni 18 Uhr Bayern München U17 FC Schalke 04 3:0 Hinspiel, 07. Juni 18 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund U17 1:0 Rückspiel, 11. Juni 11 Uhr FC Schalke 04 Bayern München U17 1:1 Rückspiel, 11. Juni 11 Uhr Borussia Dortmund U17 Werder Bremen 0:3

© getty

B-Junioren-Meister der letzten fünf Jahre

In den vergangenen Jahren war besonders die B-Jugend des BVB eine Macht bei den B-Junioren. Dortmund bestritt drei der letzten fünf Finalspiele und krönte sich zweimal zum Deutschen Meister. Nur 2013 verpasste der BVB den Sprung unter die besten vier B-Jugend-Mannschaften des Landes.