Bundesliga-News, -Transfers und -Gerüchte: Frankfurt will wohl 40 Millionen Euro für Rebic

Eintracht Frankfurt ruft für Ante Rebic wohl eine Summe von 40 Millionen Euro aus. Der VfL Wolfsburg ist an Malcom von Girondins Bordeaux interessiert und der neue BVB-Coach Lucien Favre möchte Hatem Ben Arfa aus Paris holen. SPOX zeigt Euch die aktuellen Wechselgerüchte der Bundesligisten im Überblick.

Eintracht Frankfurt ruft wohl 40 Millionen Euro für Rebic auf

Pokalsieger Eintracht Frankfurt möchte Stürmer Ante Rebic möglichst halten. Da es aber laut der Bild schon Anfragen für den Kroaten gibt, wurde im Vorstand über mögliche Summen diskutiert. Bei einem Angebot über 40 Millionen Euro würde die Eintracht wohl schwach werden.

Der 24-Jährige äußerte sich zu den Zielen der Hessen in der kommenden Saison: "Wir wollen in der Europa League auf jeden Fall durch die Gruppe marschieren. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Liga." Doch dafür muss der Umbruch bei den Frankfurter klein gehalten werden.

Mittelfeldspieler Gelson Fernandes wird bei der Eintracht bleiben. Obwohl der Schweizer Interesse von Reims und St. Etienne aus Frankreich, sowie Atlanta aus den USA gehabt haben soll, wird Fernandes den Klub nicht verlassen. Ein Gespräch mit dem neuen Trainer Adi Hütter soll den 31-Jährigen von einem Verbleib überzeugt haben.

Die Leistungsdaten von Ante Rebic in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 25 6 3 DFB-Pokal 3 3 0 Gesamt 28 9 3

Girondins bestätigt Interesse von Wolfsburg an Malcom

Girondins Bordeaux hat das Interesse des VfL Wolfsburg an Flügelspieler Malcom bestätigt. Nach Informationen der L'Equipe sei der Bundesligist bereit, ein Angebot von 25 Millionen Euro abzugeben. Der Brasilianer hat beim französischen Erstligisten noch einen Vertrag bis 2021.

© getty

"Wolfsburg gehört zu den interessierten Klubs", sagte der Technische Direktor von Bordeaux Ulrich Rame, "aber es gibt auch andere große Vereine, die Malcolm folgen". Demnach sollen auch der FC Liverpool und Inter Mailand zu den Interessenten gehören.

Bordeaux soll einem Verkauf gegenüber nicht abgeneigt sein. Besonders das vergangene Geschäftsjahr, das mit einem Minus von 14,5 Millionen Euro abgeschlossen wurde, soll ein Beweggrund für einen Transfer sein. Girondins verlangt wohl eine Ablöse von mindestens 40 Millionen Euro.

BVB: Favre will wohl Hatem Ben Arfa aus Paris holen

Lucien Favre hat laut L'Equipe den Franzosen Hatem Ben Arfa als Wunschtransfer für Borussia Dortmund ausgemacht. Der 31-Jährige wäre im Sommer ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei Paris Saint-Germain ausläuft.

© getty

Der offensive Mittelfeldspieler bestritt sein letztes Spiel für den französischen Meister im April 2017. Anschließend konnte er sich im Starensemble um Neymar und Co. Nicht mehr durchsetzen und fiel zudem wegen Leistenproblemen lange aus. Seine beste Zeit hatte er bei OGC Nizza, als er in 37 Spielen 18 Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete. Bevor Favre Trainer in Nizza wurde, wechselte Ben Arfa zu Paris.