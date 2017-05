BVB zieht ins A-Junioren-Finale ein

Montag, 15.05.2017

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 2:1 (1:0)

Tor: 1:0 Kilian (6.), 2:0 Bulut (50.), 2:1 Nieland (56.)

Gelb-Rote Karte: Mangala (70./Borussia Dortmund)

Der BVB hatte den 3:2-Sieg aus dem Hinspiel im Rücken, musste jedoch aufgrund der fehlenden Auswärtstorregel für einen Finaleinzug eine Niederlage vermeiden.

Vor 1200 Zuschauern am BVB-Trainingsgelände in Dortmund-Brackel ging die Mannschaft von Trainer Benjamin Hoffmann bereits in der 6. Minute durch eine Co-Produktion von drei Verteidigern in Führung: Auf Freistoß-Vorlage von Felix Passlack scheiterte Amos Pieper per Kopf noch aus kurzer Distanz an Torhüter Philip Menzel, den Abpraller verwertete Luca Kilian.

BVB erhöht kurz nach der Pause

In der Folge hatten die Gäste zwar mehr Spielanteile, entwickelten jedoch einzig durch einen Fernschuss des Junioren-Nationalspielers Gian-Luca Itter Torgefahr.

Kurz nach der Pause nutzte Hüseyin Bulut einen groben Abwehrfehler zur Vorentscheidung. David Nieland sorgte mit einem Kopfballtor nach Eckball-Vorlage von Itter (56.) lediglich noch für den Anschluss.

Revierderby gegen den FC Schalke 04 im Finale?

Nach einem vermeintlichen Foul gegen Yannik Möker sah Dortmunds Orel Mangala in der 70. Minute noch die Gelb-Rote Karte. Doch auch in Unterzahl gelang es dem BVB, die Führung zu verteidigen und ins Endspiel einzuziehen.

Für den VfL Wolfsburg ist das Halbfinalaus ein herber Schlag, in der Nord/Nordost-Staffel hatte das Team von Trainer Thomas Reis kein Saisonspiel verloren.

Auf Borussia Dortmund könnte im A-Junioren-Meisterschafts-Finale am kommenden Montag (19.30 Uhr) im Signal Iduna Park ein Revierderby warten. Der FC Schalke 04 gewann das Hinspiel gegen den FC Bayern München nämlich mit 3:1. Am Dienstagabend um 17.45 Uhr findet das Rückspiel im Bochumer Lohrheidestadion statt.