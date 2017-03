Galatasaray an Mandzukic interessiert?

Freitag, 03.03.2017

Berichte aus der Türkei legen nahe, dass Galatasaray-Trainer Igor Tudor den Kroaten ins Visier genommen hat. Mandzukic spielte unter Max Allegri zuletzt vor allem auf dem linken Flügel.

Doch dafür soll im Sommer, so Gerüchte aus Italien, Alexis Sanchez kommen. Dann wäre der Kroate erneut nur Ergänzungsspieler.

Den Berichten zufolge soll sich Mandzukic die Rolle als Mittelstürmer wünschen, die in Turin jedoch fest an Gonzalo Higuain vergeben ist. Der Kroate wird im Mai 31 Jahre alt, ist in Italien aber noch bis 2019 gebunden.

Er könnte dem Istanbuler Klub helfen, wieder die Spitze anzugreifen, nachdem es in der laufenden Saison bisher nur für Platz drei reicht.

Mario Mandzukic im Steckbrief