Juve dominiert dezimierte Portugiesen

Aber solange man einen Jamie Vardy in der Mannschaft hat, besteht immer Hoffnung

FC PORTO - JUVENTUS 0:2: Well, that escalated quickly! Innerhalb von nur zwei Minuten fliegt Alex Telles wegen wiederholten Foulspiels vom Platz

Brachte nur leider nichts: Die Gäste gingen dennoch in Führung

Das 1:0 kam so: Niguez schießt und der Ball geht ins Tor - Fußball kann manchmal so einfach sein. Aleksandar Dragovic' Abwehraktion brachte da leider auch nichts mehr

MANCHESTER CITY - AS MONACO 5:3: "Wat' wills du denn?!" Schiedsrichter Antonio Miguel Mateu Lahoz lässt sich von Kamil Glik keineswegs beirren. Er hat schließlich den längeren...Namen

Doch Kamil Glik tauchte auch vor dem Tor der Citizens gefährlich auf. Diese Chance ging leider in die Buchse. Fritz von Thurn und Taxis hätte die Situation sicherlich mit einem energischen "HUIIIII!" kommentiert

FC BAYERN - FC ARSENAL 5:1: Brust raus, junge! Was für ne Rakete, die Arjen Robben da raushaut - ein originaler Robben halt

JA! JA! NEEEEEIN! Zweimal scheitert Sanchez - einmal an Neuer, einmal an sich selbst - und trifft im zweiten Nachschuss doch zum Ausgleich

Meanwhile... geht's Thomas Müller auf der Ersatzbank richtig gut

Ja komm! Lewandowski aka Dosenöffner bringt die Bayern wieder in Ballerlaune. Arsenal sieht keine Schnitte mehr

Well, that escalated quickly... Thiago darf sich gleich doppelt in die Gunners-Zerstörungsliste eintragen

