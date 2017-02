Verfolgerduell in Mailand

Donnerstag, 23.02.2017

SSC Neapel - Atalanta Bergamo (Sa., 18 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Geschichte könnte am Samstagabend in Neapel geschrieben werden. Gewinnen die Gastgeber gegen Atalanta Bergamo, verbuchen sie das 15. Ligaspiel in Folge ohne Niederlage - und stellen damit den Rekord von Januar 2010 ein.

Im Hinterkopf dürften allerdings schon die nächsten Aufgaben herumschwirren. Drei Tage später geht es gegen Juventus Turin in der Coppa Italia, dann gegen die Roma und schließlich gegen Real Madrid um das Viertelfinale der Champions League.

Gegen die Gäste aus Bergamo darf das Team von Maurizio Sarri aber keinen Schritt weniger machen. Nicht umsonst stehen die Herausforderer auf dem fünften Rang der Serie A und konnten zuletzt drei Siege in Folge einfahren.

Neapel fehlen für das Duell Lorenzo Tonelli und eventuell auch Kalidou Koulibaly. La Dea geht es allerdings nicht anders. Franck Kessie und Alejandro Gomez stehen noch auf der Kippe, deren Ausfälle würde das Team schwer treffen.

Juventus Turin - FC Empoli (Sa., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Sieben Punkte trennen Juventus vom ersten Verfolger, die Bianconeri sind auf einem guten Weg, ihren Titel abermals zu verteidigen. Nachdem nun auch noch ein Sieg gegen den FC Porto in der Champions League gelang, sollte die Stimmung bestens sein.

Juventus wäre allerdings nicht Juventus, würden sie nun gegen den FC Empoli nachlassen. Die Gäste stehen einen Platz, dafür aber acht Punkte, entfernt vom Abstiegsrang 18, konnten allerdings in den letzten vier Partien nicht gewinnen. Den letzten Sieg gegen Juve gab es 1999.

Juventus hält als eines von fünf Teams in Europas Top-Ligen die Bilanz vor heimischen Fans weiterhin bei 100 Prozent Siegen. Einige Rotationen dürfte es jedoch geben: Marko Pjaca und Mario Mandzukic machen sich unter anderem Hoffnungen.

Für Unruhe beim Favoriten könnten zwei Sachen sorgen: Die Rückreise aus Portugal erfolgte nach einem technischen Fehler am Flughafen nicht wie geplant und die Medien berichteten über Wechselgedanken von Dani Alves. Dieser soll sich Ex-Verein Barcelona angeboten haben.

FC Palermo - Sampdoria Genua (So., 12.30 Uhr live auf DAZN)

FC Crotone - Cagliari Calcio (So., 15 Uhr live auf DAZN)

FC Genua - FC Bologna (So., 15 Uhr live auf DAZN)

Chievo Verona - Delfino Pescara (So., 15 Uhr live auf DAZN)

Sassuolo Calcio - AC Mailand (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Lazio Rom - Udinese Calcio (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Inter Mailand - AS Rom (So., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Gute Form trifft auf gute Form: Der Kracher des Spieltags steigt in Mailand. Acht Punkte trennen Inter zwar von der Roma, die Nerrazurri holten allerdings im Laufe der Saison massiv auf. Damit die Jagd keinen Abbruch nimmt, sollte ein Heimsieg her.

Rein historisch gesehen stehen die Voraussetzungen dafür nicht schlecht. Mit 71 Siegen hat Inter die beste Bilanz der Serie A gegen die Hauptstädter. Auch aktuell spricht vieles für Inter. Das Team siegte in neun der letzten zehn Spiele und die letzten beiden Heimspiele gegen die Roma wurden gewonnen.

Pünktlich zum direkten Duell beider Mannschaften brachte Tuttosport Unruhe ins Lager der Gäste. Inter soll an Verteidiger Kostas Manolas interessiert sein, im Sommer könnten bis zu 45 Millionen Euro für den Griechen über den Tisch wandern.

Der Ersatz bietet sich bereits an. Thomas Vermaelen erklärte kürzlich: "Ich fühle mich hier gut und würde gerne für längere Zeit bleiben. Ich möchte zeigen, was ich in diesem Trikot alles vermag, es ist zeit, mich nach all den Probleme zu beweisen." Sonntag wäre eine gute Chance dazu.

AC Florenz - FC Turin (Mo., 20.45 Uhr live auf DAZN)

