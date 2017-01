Gala-Boss: Podolski-Transfer vor Abschluss

Samstag, 07.01.2017

"Der Transfer ist in der Abschlussphase", sagte Nazifoglu in einer Medienrunde. Demnach soll er in Antalya gegenüber Medienvertretern, wo sich der türkische Klub derzeit auf die Rückrunde vorbereitet, zudem angefügt haben: "Der Spieler selbst scheint einen Wechsel zu favorisieren." Lange dürfte die offizielle Vermeldung nicht mehr auf sich warten lassen. "Entweder passiert der Transfer innerhalb einer Woche oder gar nicht."

Podolskis Management wollte zu den Aussagen keine Stellung beziehen. Auf Anfrage der Sport Bild sagte Poldi-Agent Nassim Touihri: "Wir geben dazu keinen Kommentar ab."

Der Vertrag des Weltmeisters am Bosporus läuft noch bis 2018.

Lukas Podolski im Steckbrief