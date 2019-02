Atletico Madrid patzt bei Betis Sevilla - Real Madrid als Nutznießer?

Atletico Madrid hat im Kampf um die spanische Meisterschaft Federn lassen und am 22. Spieltag 0:1 (0:0) gegen Betis Sevilla verloren. Für die Mannschaft von Trainer Diego Simeone war es die erste Niederlage seit dem 24. Oktober (0:4 in der Champions League gegen Borussia Dortmund) und überhaupt erst die zweite Pleite in der laufenden Spielzeit.

Nutznießer des Ausrutschers könnte ausgerechnet Stadtrivale Real Madrid werden. Die Königlichen können mit einem Sieg gegen Alaves am Abend (ab 20.45 Uhr LIVETICKER und live auf DAZN) bis auf zwei Punkte an die Rojiblancos heranrücken.

Die Formkurve von Real zeigte nach einem katastrophalen Start ins neue Jahr mit nur einem Punkt aus den ersten zwei Ligaspielen nach oben. Sechs der vergangenen sieben Spiele entschieden die Königlichen mal mehr und mal weniger überzeugend für sich. Dabei tat sich besonders Stürmer Karim Benzema mit fünf Treffern in den vergangenen drei Pflichtspielen hervor.

Sollte Real am Abend gegen Alaves nicht gewinnen, hätte keine Mannschaft aus dem Spitzentrio an diesem Spieltag drei Punkte eingefahren. Bereits am Samstag hatte Spitzenreiter Barcelona im Spiel gegen den FC Valencia Federn lassen und nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand lediglich noch einen Punkt geholt.

Für zusätzlich schlechte Stimmung bei den Katalanen sorgte die Verletzung von Lionel Messi. Bereits während der Partie musste der 31 Jahre alte Ausnahmestürmer minutenlang am Oberschenkel behandelt werden.

"Wir müssen bis Sonntag warten und sehen, wie groß die Schmerzen sind", sagte Trainer Ernesto Valverde nach dem Spiel. "Ich hoffe, dass er bis zum Spiel gegen Madrid wieder fit ist. Am Sonntag oder Montag wissen wir mehr."

Am Mittwochabend findet das Hinspiel der Copa del Rey statt, wo Barca auf Real. Beide Spiele gibt es live und exklusiv auf DAZN zu sehen.

La-Liga-Tabelle: Barca schon enteilt - Atletico und Real in Lauerstellung