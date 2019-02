Copa del Rey: El Clasico zwischen Barca und Real im Halbfinale

Im Halbfinale der Copa del Rey kommt es zum El Clasico zwischen dem FC Barcelona sowie dem Erzrivalen und Champions-League-Sieger Real Madrid. Alle Spiele der Copa del Rey werden live und exklusiv auf DAZN übertragen.

Die Begegnungen der Runde der letzten Vier am 6. im Camp Nou und am 27. Februar im Bernabeu ausgetragen. Das hat zur Folge, dass zwei Clasicos innerhalb von vier Tagen stattfinden werden, denn bereits am 2. März steigt der Rückrunden-Clasico in LaLiga, ebenfalls in Madrid.

Im zweiten Vorschlussrundenspiel stehen sich Betis Sevilla und der FC Valencia gegenüber. Das Finale steigt am 25. Mai im Stadion von Real Betis.