FC Barcelona: Lionel Messi setzt beeindruckenden Tor-Lauf fort

Lionel Messi hat in der elften Saison in Folge mindestens 20 Ligatore erzielt. Der Superstar des FC Barcelona traf beim 2:2 gegen den FC Valencia zum 21. Mal in dieser Spielzeit.

In seinen ersten drei Jahren bei Barca kam Messi in der Primera Division auf ein Tor (2004/05), sechs Tore (2005/06) und zehn Tore (2007/08). Seit der Spielzeit 2008/09 aber traf La Pulga stets häufiger als 20 Mal.

Im Januar hatte Messi im Spiel gegen SD Eibar seinen 400. Treffer in LaLiga markiert.

Lionel Messi: Tore in der Primera Division seit der Saison 2008/09

Saison Spiele Tore 2008/09 31 23 2009/10 33 31 2011/12 37 50 2012/13 32 46 2013/14 31 28 2014/15 38 43 2015/16 33 26 2016/17 34 37 2017/18 36 34 2018/19 20 21

Lionel Messi angeschlagen: "Müssen abwarten, was die Ärzte sagen"

Möglicherweise muss Barcelona in den kommenden Spielen jedoch auf die Dienste des Argentiniers verzichten. Wie Trainer Ernesto Valverde nach dem Spiel gegen Valencia mitteilte, musste Messi am rechten Bein untersucht werden. "Etwas stört ihn, aber wir müssen abwarten, was die Ärzte sagen“, sagte Valverde.

Er könne sich jedoch vorstellen, "dass es nicht so schlimm ist".