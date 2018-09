Andre Silva von Sevilla: Vom 1000-Euro-Transfer zum Alptraum von Real

Als Kind entschied er sich fast für eine andere Sportart, später wechselte er für nur 1.000 Euro zu Porto. Nach einer schweren Zeit in Mailand blüht Andre Silva in Sevilla auf.

Inline-Hockey erfordert ein hohes Maß an Balance und Dynamik. Man muss in der Lage sein, innerhalb von Sekundenbruchteilen seinen Körperschwerpunkt zu verlagern - und das, ohne auf dem nicht rutschfesten Untergrund zu Fall zu kommen. Die Spieler der hierzulande weitgehend unpopulären Sportart gelten als regelrechte Reflex-Monster, die mit einer Handlungsschnelligkeit agieren, die ihresgleichen sucht.

In Portugal genießt der Sport durchaus hohes Ansehen. Immer wieder sieht man Kids auf ihren Skates durch die Straßen von Lissabon oder Porto flitzen. Zur Jahrtausendwende war einer der Jungs, die von der ersten Hockey-Liga träumten, der kleine Andre Silva. Im nordportugiesischen 14.000-Einwohner-Örtchen Baguim do Monte raste er mit seinen Freunden abfallende Straßen entlang und lieferte sich auf asphaltierten Parkplätzen Duelle um den Ball.

Er stellte sich bald als einer der Geschicktesten heraus, heuerte im Verein an und wurde Torjäger sowie Spielmacher in Personalunion. Silva liebte das Spiel auf Rollen und die lokalen Medien berichteten sogar von ihm, nachdem er bei einem Turnier in Porto zum besten Spieler gekürt worden war.

Andre Silva: Vergleiche mit Deco

Neben den Skates gab es aber auch immer den Fußball. In beiden Sportarten war er so talentiert, dass das viele Training mit der Schule nicht mehr vereinbar war. Zusammen mit seinen Eltern wog er ab. Hockey war seine Passion und die Chance, es dort nach oben zu schaffen, um ein Vielfaches größer als im Fußball. Und dennoch entschied er sich dafür, die Inline-Skates an den Nagel zu hängen und sich der Fußball-Karriere zu widmen.

Silva spielte für den SC Salgueres, einen Verein in der Nähe seines Geburtsortes und fungierte dort, wie beim Hockey, als torgefährlicher Spielmacher. "Deco" riefen sie ihn in Anlehnung an den berühmtesten Sohn des Vereins. Ganz anders aber als der filigrane Techniker hatte Silva den Zug zum Tor, den eiskalten Abschluss eines Knipsers. Deshalb, und natürlich wegen seiner Technik, seiner beim Hockey geschulten Balance und seines Auges, wurde 2011 der FC Porto vorstellig und holte ihn, nachdem er sein Team überraschend zum Sieg gegen die Dragoes geschossen hatte, zu sich. Lächerliche 1000 Euro Entschädigung kostete er damals. Nur sechs Jahre später sollte er das 3500-Fache kosten.

Er entwickelte sich prächtig und führte die strikte Einteilung in wendige kleine Stürmer und große Strafraumstürmer ad absurdum, indem er trotz seiner Größe viel unterwegs war, technisch versiert auftrat und vor allem den finalen Pass beherrschte - ein Komplettpaket, das ihn zum Albtraum einer jeden Abwehrreihe machte und ihn in den Kader der portugiesischen U-Nationalmannschaften spülte.

Andre Silva feiert seinen Durchbruch in Portugal

Bei der U19-EM erzielte er 2014 fünf Tore und schoss Portugal ins Finale gegen Deutschland, das man, gegen Julian Brandt, Davie Selke und Co. chancenlos, mit 0:1 verlor. Auch im vergangenen Sommer konnte er bei der U20-Endrunde glänzen und viermal einnetzen. Es zeugt von seinem Charakter, dass er sich nach seinem verschossenen Elfmeter im Viertelfinale gegen Brasilien vor die Kameras stellte und sagte: "Ich werde das abhaken und weiter an mir arbeiten."

Und das tat er. Er trainierte seinen schwachen linken Fuß, sein Kopfballspiel und vor allem seine Physis. So wurde innerhalb von einem Jahr aus dem etwas schlaksig anmutenden Kerl ein muskulöser Stürmer, der nichts von seinem Tempo eingebüßt hatte und gleichzeitig sowohl in der Luft als auch auf dem Boden derart durchsetzungsstark war, dass A Bola im September 2016 Jahres seine "Wucht" feierte und weiter schrieb: "Portugal hat wieder einen Stürmer!"

2016/17 erzielte Silva für Porto 16 Tore und feierte sein Länderspieldebüt. In seinen ersten vier Einsätzen für die A-Nationalmannschaft traf er viermal. Medien und Experten feierten ihn gleichermaßen. "Vielleicht ist er der perfekte Partner für Ronaldo. Er sucht nach Räumen in der Mitte, er verfügt über viel Wucht und hat eine gute Kondition. Er setzt gegnerische Innenverteidiger stets unter Druck und bindet sich gut ins Aufbauspiel ein", sagte sein Trainer Jose Peseiro - und adelte ihn damit vollends.

Andre Silvas Leistungsdaten in den vergangenen drei Spielzeiten

Saison Mannschaft Pflichtspiele Tore Assists 18/19 FC Sevilla 9 6 1 17/18 AC Milan 40 10 2 16/17 FC Porto 44 21 8

Andre Silva: Als Hoffnung zum Milans 37-Millionen-Euro-Flop

Nach seiner so erfolgreichen Saison, in der er auch in der Champions League viermal einnetzte, standen die Top-Klubs Schlange. Atletico Madrid, der FC Arsenal und PSG sollen dran gewesen sein. Den Zuschlag bekam der AC Mailand, der sich im Sommer 2017 mal wieder in einer Umbruchphase befand. Knapp 200 Millionen Euro gaben die Rossoneri für neue Spieler aus - und entsprechend schwierig gestalteten sich zu Beginn die Abläufe im Team.

Milan trudelte nach gutem Start durch die Hinrunde. Trainerwechsel, aufgebrachte Fans, Wirbel um Donnarumma. Der das bewusst beschaulich gehaltene Umfeld beim FC Porto gewohnte Silva hatte große Probleme. Nur zwei Tore erzielte er in 24 Ligaspielen, nur siebenmal stand er in der Startelf. Schnell war aus der größten Stürmerhoffnung Portugals ein 37-Millionen-Euro-Flop geworden, der auch bei seinen drei WM-Einsätzen nicht überzeugte.

Nun also Sevilla. Seine Leihe kommt einer Flucht gleich. Einer Flucht vor einem verkorksten Jahr und vor Gonzalo Higuain, der leihweise von Juventus kam. In Andalusien vertraut ihm Trainer Pablo Machin. "Ich habe viele Freiheiten", sagte Silva selbst. An der Seite von Wissam Ben Yedder und Jesus Navas und mit dem Strategen Ever Banega im Rücken blüht er auf. Die Fans lieben ihn endlich wieder - und Silva hat wieder Spaß am Fußball. "Er ist einer, der noch Großes leisten kann", so Trainer Machin.

Einer, der Physis mit Technik und Balance vereint. Und kaum einer der jungen Angreifer Europas macht das eindrucksvoller als Silva. Schließlich flitzte kein anderer als Junge auf Skates durch kleine Gassen. Sergio Ramos weiß das seit Dienstag genau, Silva traf beim 3:0 gegen die Königlichen doppelt. "Es ging uns heute in der ersten Halbzeit zu schnell", sagte er nach dem Spiel und der Silva-Show. Und auch das ist wahrlich etwas, das nicht oft vorkommt.