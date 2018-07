Real Madrid - Transfers in der Sommerpause 2018: Neuzugänge und Abgänge

Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Napoli International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke

Dem Abgang von Cristiano Ronaldo kann Real Madrid auch schon ein paar Neuzugänge entgegenstellen. Ein Nachfolger ist jedoch noch nicht darunter. SPOX gibt einen Überblick über die bisherigen Transfers von Real Madrid.

Nach dem dritten Champions-League-Sieg in Folge nimmt der Kader der Madrilenen diesen Sommer deutliche Veränderungen an. Das liegt nicht zuletzt daran, dass in Trainer Zinedine Zidane und Weltfußballer Cristiano Ronalo die Gesichter des jahrelangen Erfolgs auf der europäischen Fußballbühne die Königlichen verlassen haben.

Die Neuzugänge von Real Madrid in diesem Sommer

Spieler Ehemaliger Verein Ablöse Vinicius Junior Flamengo 45 Millionen Euro Alvaro Odriozola Real Sociedad 30 Millionen Euro Andriy Lunin Zorya Luhansk 8,5 Millionen Euro Martin Ödegaard Heerenveen Leih-Ende Fabio Coentrao Sporting Lissabon Leih-Ende Raul de Tomas Real Madrid B vereinsinterner Wechsel Federico Valverde Real Madrid B vereinsinterner Wechsel Luca Zidane Real Madrid B vereinsinterner Wechsel

Vinicus Junior: Hat Real Madrid jetzt auch einen Neymar?

Alter: 18

Position: Linksaußen

Vertrag bis: 20.06.2025

Die Verpflichtung des 18 Jahre alten Supertalents wurde bereits in der vergangenen Saison eingetütet. Schritt für Schritt soll der Rekordtransfer - noch nie wurde für einen 18-Jährigen mehr gezahlt - als Nachfolger von Cristiano Ronaldo aufgebaut werden.

Was die Position angeht, dürfte das für die brasilianische Nachwuchshoffnung kein Problem darstellen: Vinicus Junior spielt zwar am liebsten Linksaußen, kann aber auch die Position als Rechtsaußen oder als hängende Spitze einnehmen. Spielerisch will der Brasilianer aber in andere Fußstapfen treten als CR7, wie er bei seiner Vorstellung klarstellte: "Von meiner Spielweise ähnele ich eher Neymar als Ronaldo. Er ist mein Idol und verfolge ihn intensiv".

Alvaro Odriozola: Wunschspieler des neuen Real-Trainers

Alter: 22

Position: Rechtsverteidiger

Vertrag bis: 30.06.2024

Der talentierte Rechtsverteidiger kommt von Real Sociedad und gilt als Wunschspieler von Neu-Trainer Julen Lopetegui. Dieser nominierte Odriozola bereits für den spanischen WM-Kader, bis er aufgrund des Wechsels zu Real Madrid selbst als Trainer der Seleccion entlassen wurde. Odriozola hatte dennoch sein WM-Ticket sicher, kam aber nicht zum Einsatz.

Bei Real Madrid soll er langsam hinter Stammkraft Dani Carvajal aufgebaut werden. Bisher blieb Nacho diese Rolle, der sich aber in der Innenverteidigung und auf der linken Seite wohler fühlt.

Real Madrid: Diese Spieler verlassen die Königlichen

Spieler Aufnehmender Verein Ablöse Cristiano Ronaldo Juventus Turin 117 Millionen Euro Omar Mascarell Schalke 04 10 Millionen Euro Lucas Torro Eintracht Frankfurt 3,5 Millionen Euro Philipp Lienhart SC Freiburg 2 Millionen Euro Achraf Hakimi Borussia Dortmund Leihe

Mit Cristiano Ronaldo hat der absolute Superstar Madrid den Rücken gekehrt. Von den anderen drei Spielern waren drei schon in der vorherigen Saison verliehen. Hakimi ist nur ausgeliehen und soll Spielpraxis sammeln. Allerdings hält der BVB einem kicker-Bericht zufolge sogenannte Matching-Rights - ein Vorkaufsrecht, was dem BVB erlaubt, jedes Angebot eines anderen Vereins nach Ablauf der Leihe zu verbessern, um den Zuschlag zu erhalten.