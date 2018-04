Real Madrid vor Bayern München: News und Personalmeldungen rund um die Königlichen

Primera División Real Betis -

Real Madrid

Für das Rückspiel gegen den FC Bayern kann Real Madrid womöglich wieder auf zwei zuletzt angeschlagene Akteure zurückgreifen. Hier findet ihr alle News rund um die Königlichen vor dem zweiten Halbfinal-Duell gegen den deutschen Rekordmeister.

Isco und Nacho doch im Kader gegen Bayern?

Nach dem 2:1-Sieg gegen Leganes nahmen am Sonntag die zuletzt verletzten Isco und Nacho am Training der Königlichen teil. Auch wenn Zidane beteuerte, bei beiden Spielern kein Risiko eingehen zu wollen, erscheint bei beiden Akteuren ein Einsatz im Rückspiel gegen den FC Bayern wieder möglich.

Isco hatte sich im Hinspiel gegen die Münchner eine Schulterverletzung zugezogen und wurde ausgewechselt. Nacho fiel mit Oberschenkelproblemen seit Anfang April aus und könnte bei optimaler Genesung den ebenfalls verletzten Dani Carvajal auf der rechten Abwehrseite vertreten.

Verletztenliste von Real Madrid

Spieler Verletzung Status für Bayern-Spiel Dani Carvajal Oberschenkelprobleme fällt aus Isco Schulterverletzung fraglich Nacho Oberschenkelprobleme fraglich

Zidane schließt Abgang von Bale und Benzema aus

Wenn es nach Zinedine Zidane geht, spielen sowohl Gareth Bale als auch Karim Benzema nächste Saison weiterhin im Trikot der Königlichen.

"Wir brauchen sie und ich werde alles tun, damit die Gerüchte, die an sie herangetragen werden, beide nicht beeinflussen. Sie bleiben bei uns", hatte der Trainer im Anschluss an den Sieg gegen Leganes einen Abgang der beiden bei den Fans umstrittenen Stars ausgeschlossen.

Real Madrid: Feststehende Transfers zur Saison 2018/19

Spieler kommt von Ablöse Vinicius Junior Flemango Rio de Janeiro 45 Mio. € Fabio Coentrao Sporting Lissabon Leih-Ende Lucas Silva Cruzeiro Belo Horizonte Leih-Ende

Mayoral plant Abschied von Real Madrid

Borja Mayoral hat im Gespräch mit Goal bekräftigt, Real Madrid in diesem Sommer verlassen zu wollen.

"Seit zwei Jahren bekommen ich nur wenig Einsatzzeiten. Ich bin jung und brauche Spiele", erklärte der Stürmer seinen Wechselwunsch.

© getty

Beim 2:1-Sieg gegen Leganes hatte Mayoral am Samstag sein zweites Ligator in dieser Saison erzielt, insgesamt kam der 21-Jährige in der Primera Division diese Saison aber nur 290 Minuten zum Einsatz.