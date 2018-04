FC Bayern vs. Real Madrid: Das ist der Kader der Münchner für das Rückspiel

Premier League FK Krasnodar -

Der FC Bayern München hat am Montag seinen Kader für das Rückspiel gegen Real Madrid bekannt gegeben (20.45 Uhr im LIVETICKER). Während Arjen Robben nicht dabei ist, steht David Alaba im Aufgebot.

Das Hinspiel in der Allianz Arena verloren die Bayern am Mittwoch mit 1:2. Dementsprechend muss der FCB in Madrid mindestens zwei Mal treffen, um eine Chance auf das Endspiel zu haben.

FC Bayern München gegen Real Madrid: Der Kader des FCB

Position Spieler Torhüter Ulreich Torhüter Starke Torhüter Früchtl Abwehr Süle Abwehr Hummels Abwehr Rafinha Abwehr Bernat Abwehr Mai Abwehr Alaba Abwehr Kimmich Mittelfeld Thiago Mittelfeld Rudy Mittelfeld Martinez Mittelfeld Dorsch Mittelfeld James Mittelfeld Shabani Mittelfeld Ribery Mittelfeld Tolisso Mittelfeld Müller Angriff Lewandowski Angriff Wagner

Mit Früchtl, Mai, Shabani und Dorsch hat Heynckes gleich vier Nachwuchsspieler nominiert. Neben Robben fehlen Jerome Boateng, Manuel Neuer, Kingsley Coman und Arturo Vidal.