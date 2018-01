FC Barcelona gegen Celta Vigo in der Copa del Rey im Livestream und Liveticker

Copa del Rey Live Cadiz -

Nach einem Winterpäuschen von eineinhalb Wochen im spanischen Fußball steigt der Rekordpokalsieger FC Barcelona wieder in seinen Lieblingswettbewerb ein. Im Achtelfinale der Copa del Rey geht es gegen Angstgegner Celta Vigo. Zwischen beiden Teams ging es in den vergangenen Jahren immer hoch her. Auf SPOX erfahrt ihr alles zum Spiel sowie wo ihr die Partie im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Schweres Neujahrs-Programm für Celta Vigo: Innerhalb weniger Tage empfangen die Galicier am Donnerstag den FC Barcelona zum Achtelfinal-Hinspiel der Copa del Rey, in der Liga wartet dann am Sonntag Real Madrid, bevor die Woche darauf das Rückspiel in Barcelona ansteht.

In der letzten Saison scheiterte Celta Vigo, wie schon im Jahr zuvor, erst im Halbfinale der Copa del Rey an Deportivo Alaves. Nach einem 0:0 im Hinspiel entschied Alaves das Rückspiel mit 1:0 durch einen Last-Minute-Treffer von Edgar Mendez für sich und zog ins Finale ein. Am Ende hieß der Sieger des Königspokals zum dritten Mal in Folge aber FC Barcelona.

Kommt es zum Comeback von Ousmane Dembele?

Der Sommerwechsel von Ousmane Dembele von Borussia Dortmund nach Barcelona über eine maximale Ablösesumme von 150 Millionen Euro sorgte für viele Schlagzeilen. Doch bereits in seinem zweiten Einsatz verletzte sich der Franzose so schwer, dass er die restliche Hinrunde zuschauen musste.

Jetzt steht sein Comeback bevor. Barca-Coach Ernesto Valverde betonte vor dem Spiel aber, Dembele behutsam aufbauen zu wollen. "Dembele verletzte sich just in dem Moment, als er begann sich hier zu akklimatisieren. Jetzt müssen wir ihn erneut heranführen. Wir denken jedoch alle, dass er ein sehr wichtiger Spieler für uns wird", so Valverde.

Viel Lob für Vigo

Vor dem Spiel lobte Valverde Gegner Celta Vigo: "Celta ist ein Team, dass wir sehr ernst nehmen. Besonders zuhause spielen sie sehr aggressiv und versuchen den Gegner regelrecht einzuschnüren. Darauf sind wir vorbereitet."

Trotzdem ließ "Txingurri", wie Valverde genannt wird, offen, ob Lionel Messi, Luis Suarez und Javier Mascherano, die nach einem Heimaturlaub über die Feiertage erst später ins Mannschaftstraining eingestiegen sind, im Estadio Balaidos von Vigo auflaufen werden.

Wann und wo findet das Hinspiel zwischen Vigo und Barca statt?

Partie Celta Vigo - FC Barcelona (Hinspiel) Datum Do., 04. Januar 2018 Uhrzeit 19 Uhr Ort Estadio Balaidos, Vigo

Wo kann ich die Copa del Rey im Livestream sehen?

Abgesehen vom Streaming-Dienst DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen der spanischen Copa del Rey.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst für Sportevents und überträgt auch im neuen Jahr wieder Europas Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1, uvm. im Livestream. Teste jetzt den kostenlosen Probemonat, im Anschluss kostet das Angebot 9,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

Neben Fußball zeigt DAZN auch das beste aus dem US-Sport (NHL, NBA, MLB und NFL) sowie weitere Highlights des Sports wie Tennis oder Boxen.

Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm im Überblick.

FC Barcelona gegen Celta Vigo: Der direkte Vergleich

29 Treffer fielen in den letzten sechs Duellen zwischen beiden Teams. Im Dezember gab es am 14. Spieltag der Primera Division nach einem spannenden Schlagabtausch ein 2:2 im Camp Nou. Es war das erste Remis zwischen beiden Mannschaften seit neun Spielen.

Datum Partie Ergebnis 02.12.2017 FC Barcelona - Celta Vigo 2:2 04.03.2017 FC Barcelona - Celta Vigo 5:0 02.10.2016 Celta Vigo - FC Barcelona 4:3 14.02.2016 FC Barcelona - Celta Vigo 6:1 23.09.2015 Celta Vigo - FC Barcelona 4:1 05.04.2015 Celta Vigo - FC Barcelona 0:1

Das Pokalabschneiden von Celta Vigo in den letzten fünf Jahren

Saison Erreichte Runde Sieger 2016/17 Halbfinale (Aus gegen Deportivo Alaves) FC Barcelona 2015/16 Halbfinale (Aus gegen FC Sevilla) FC Barcelona 2014/15 Achtelfinale (Aus gegen Athletic Bilbao) FC Barcelona 2013/14 Sechzehntelfinale (Aus gegen Athletic Bilbao) Real Madrid 2012/13 Achtelfinale (Aus gegen Real Madrid) Atletico Madrid

In vier der letzten fünf Spielzeiten schied Celta Vigo just gegen die Mannschaft aus, die später das Finale der Copa del Rey verlor.

Das Pokalabschneiden des FC Barcelona in den letzten fünf Jahren

Saison Erreichte Runde Sieger 2016/17 Sieger FC Barcelona 2015/16 Sieger FC Barcelona 2014/15 Sieger FC Barcelona 2013/14 Finale (Niederlage gegen Real Madrid) Real Madrid 2012/13 Halbfinale (Niederlage gegen Real Madrid) Atletico Madrid

Mit 29 Pokalsiegen ist der FC Barcelona Rekordpokalsieger.

Vorschau auf das Spiel: