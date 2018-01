Philippe Coutinho forciert Wechsel zum FC Barcelona

Premier League Live Man City -

Bereits im Sommer wollte Philippe Coutinho den FC Liverpool verlassen, um sich dem FC Barcelona anzuschließen, doch damals schoben die Verantwortlichen der Reds dem Transfer einen Riegel vor.

In der aktuellen Wechselperiode wird ein möglicher Rekorddeal erneut Thema. Der Brasilianer hofft, dass Liverpool nun endlich einwilligt. Vor allem, weil er trotz des geplatzten Geschäfts im August keinerlei Anstalten machte, den Beleidigten zu spielen.

Coutinho, der auch in dieser Saison auf äußerst hohem Niveau spielt, appelliert an seinen Verein, dies zu berücksichtigen. Gemäß spielernahen Quellen versucht Liverpool dennoch alles, um den Offensivstar zu halten.

So soll der Klub seinem Topverdiener eine erneute Gehaltserhöhung in Aussicht gestellt haben, sollte dieser sich für einen Verbleib an der Anfield Road entscheiden.

Die Aussicht darauf, bei den Katalanen eine Schlüsselrolle einzunehmen, und die enorme Chance auf Titel sollen allerdings einen größeren Reiz auf den Edeltechniker ausüben als der monetäre Antrieb. Deshalb arbeitet sein Umfeld weiter daran, dass Liverpool die seine Haltung letztlich doch noch einmal überdenkt.

Hat Nike den Transfer bereits verraten?

Am Dienstag hatte die spanische Mundo Deportivo berichtet, dass Barca ein Angebotspaket vorbereite, das eine Ablösesumme in Höhe von 110 Millionen Euro sowie Bonuszahlungen über 40 Millionen Euro beinhalte.

Zudem waren kurz zuvor auf der Homepage von Barcas Ausrüster Nike Bilder eines Trikots mit Coutinhos Namen aufgetaucht, die kurz darauf wieder entfernt wurden.

In dieser Spielzeit kam der 25-Jährige in 20 Pflichtspielen für Liverpool zum Einsatz. Die beeindruckende Statistik: zwölf Treffer sowie neun Vorlagen.