FC Barcelona: Lionel Messi jubelt über Erfolg im Clasico gegen Real Madrid

Starstürmer Lionel Messi war nach dem deutlichen 3:0-Erfolg (im Re-Live auf DAZN) seines FC Barcelona im Clasico gegen den Erzrivalen Real Madrid voller Freude. Er teilte seine Stimmung via Facebook mit seinen Anhängern.

Im Anschluss an den Triumph im Santiago Bernabeu schrieb der Argentinier: "Toll, das Jahr mit einem wichtigen Sieg in El Clasico zu beenden! Umarmungen und frohe Weihnachten an euch alle!"

Neben Luis Suarez und Aleix Vidal steuerte auch Messi einen Treffer zum Sieg des Tabellenführers bei. Es war sein 17. Tor in LaLiga gegen die Blancos, damit stellte er eine neue Bestmarke auf.

Für Barcelona bedeutete der Dreier in Madrid beinahe schon eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Messi und Co. Gehen mit einem komfortablen 14-Punkte-Vorsprung in das neue Jahr.