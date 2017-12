Real Madrid verliert den Clasico gegen den FC Barcelona: Die taktische Fehlentscheidung

Copa del Rey Formentera -

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat eine Manndeckung von Lionel Messi zum Schlüssel für einen Sieg im Clasico gegen den FC Barcelona auserkoren. Für die Hereinnahme von Mateo Kovacic als Kettenhund opferte er die wichtige Säule Isco. Eine Entscheidung, die sich als fatal herausstellte.

Zinedine Zidane ist mit einem klaren Plan in den Clasico gegangen: Lionel Messi darf nicht aufspielen, wie Lionel Messi aufspielt, wenn man ihn aufspielen lässt.

Deswegen entschied er sich, der Nummer 10 des FC Barcelona einen Kettenhund an die Seite zu stellen. Einen Spieler, der einzig und allein dafür da ist, "Messis Kreise einzuengen und ihn in Manndeckung zu nehmen", wie der Trainer von Real Madrid erklärte.

Diese Aufgabe kam am Samstagnachmittag Mateo Kovacic zu. Auf der einen Seite überraschend, schließlich war es der erste Startelf-Einsatz des Kroaten in dieser LaLiga-Saison überhaupt. Auf der anderen Seite hatte Kovacic diese Rolle bereits in den beiden Supercopa-Duellen im August übernommen und brilliert.

Zidane muss sich für Kovacic-Aufstellung rechtfertigen

Nach der Partie war diese taktische Entscheidung des Franzosen das große Gesprächsthema in den spanischen Medien. Und Zidane musste sich rechtfertigen: "Ich bin derjenige, der entscheidet und Mateo hat das gut gemacht", erklärte er und fügte trotzig an: "Ich weiß, dass die Presse mich morgen abwatschen wird, doch ich werde mich nie ändern."

Grund für den Rechtfertigungsdruck des Real-Coaches war die spielentscheidende Szene in der 54. Minute.

Kovacic hat nur Augen für Lionel Messi

Sergio Busquets gewann den Ball weit in der eigenen Hälfte und setzte Ivan Rakitic ein. Der Kroate konnte den Ball bis 20 Meter vor das gegnerische Tor tragen, ohne in einen Zweikampf gehen zu müssen. Der Grund: Kovacic, eigentlich in der Position, seinen Landsmann zu tacklen oder ein taktisches Foul zu begehen, ging nicht auf den ballführenden Spieler. Stattdessen orientierte er sich an Messi im rechten Halbraum und war so völlig aus dem Spiel.

Ob es nun Messis Spielintelligenz geschuldet war, sich bewusst zurück und damit seinen Kettenhund aus dem Spiel zu nehmen, oder Kovacic' fehlender Matchpraxis, sei dahingestellt.

Letztlich stellte der Kroate jedenfalls weder Rakitic noch verhinderte er den Pass nach rechts auf Sergi Roberto. Dieser legte wiederum direkt nach innen auf Luis Suarez ab, der das Leder nur noch einschieben musste.

© dazn

"Wir haben beim Gegentor einen Fehler gemacht, wir haben schwach verteidigt. Auf diesem Level sind die Details entscheidend", analysierte Zidane. Ja, das Gegentor war eine Aneinanderreihung von Fehlern. Entscheidend war in dieser Situation jedoch die Nachlässigkeit von Kovacic, der Rakitic den Korridor öffnete.

Es war die Knackpunktszene, die Zäsur in einem Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Phasen: der vor dem 0:1 und der danach.

Real Madrid dominiert die erste Halbzeit gegen Barcelona

Im ersten Durchgang hatte Real als aktivere Mannschaft den besseren Eindruck hinterlassen. Mit aggressivem Mittelfeldpressing hatten sie den Ball erobert und so erfolgreich den Spielaufbau der Katalanen verhindert. So kamen die Königlichen in Halbzeit eins auf 9:4 Torschüsse und hatten sogar 52 Prozent Ballbesitz.

Nach dem Seitenwechsel hatte Barca zwar von Beginn an mehr Ballkontrolle. Die Herangehensweise war jedoch sehr statisch, beinahe einschläfernd. Nichts, was Real Angst gemacht hätte. Erst der Führungstreffer für die Gäste änderte die Statik des Spiels völlig. Die Königlichen wirkten geschockt, Barcelona trat nun mit dem Selbstvertrauen einer bislang fehlerfreien LaLiga-Saison auf und wurde so immer überlegener.

"Gerade in dem Moment, als ich Dinge verändern wollte, kam das zweite Tor und damit der Unterschied in diesem Spiel. Zu zehnt konnten wir dann nicht mehr zurückkommen", erklärte Zidane.

Real Madrid - FC Barcelona: Die Einzelkritik zum Spiel © getty 1/29 Angeführt von einem überragenden Lionel Messi, hat Barca Real die Grenzen aufgezeigt. Wer waren neben La Pulga die Garanten für den Sieg? Und welcher Real-Star lieferte trotz Niederlage eine gute Leistung ab? SPOX bewertet die Spieler in der Einzelkritik © getty 2/29 Keylor Navas: Lange sehr stark. Parierte im ersten Durchgang zweimal glänzend (30./39) und hielt auch in der zweiten Halbzeit ein ums andere Mal stark. Bei den ersten beiden Gegentoren ohne Chance, unglücklich bei Vidals Treffer. Note: 3 © getty 3/29 Dani Carvajal: Im ersten Durchgang mit viel Offensivdrang, war der Spanier im zweiten Durchgang nicht ganz auf der Höhe. Erwies seinem Team einen Bärendienst, als er wegen Handspiels zu Recht mit Rot vom Platz flog. Note: 4,5 © getty 4/29 Raphael Varane: Sehr aufmerksame erste Halbzeit mit starkem Stellungsspiel. Nach der Pause hatte er wie seine Nebenmänner deutlich größere Probleme mit Barcas Offensivspielern. Note: 3,5 © getty 5/29 Sergio Ramos: Sah Gelb nach seinem ungestümen Einsteigen gegen Suarez (59.), gewann nur zwei von neun Zweikämpfen. Am Ende mit viel Offensivdrang, aber ohne Glück. Note: 4 © getty 6/29 Marcelo: Wie üblich nach vorne sehr aktiv, nach der Pause trug er aber eine Teilschuld daran, dass Barca mit den Kontern sehr gefährlich wurde. Note: 4 © getty 7/29 Luka Modric: Unauffällige Partie von Modric, der das Spiel in der Zentrale nicht an sich reißen konnte. Auch ihm mangelte es an der nötigen Kreativität, um Barcas Abwehr zu knacken. Note: 4 © getty 8/29 Casemiro: Fast defensiver als die Innenverteidiger, führte viele Zweikämpfe, wie so häufig an der Grenze. Musste in der 72. Minute für Asensio weichen. Note: 4 © getty 9/29 Toni Kroos: Erwischte einen ordentlichen Start in die Partie und schlug die Ecke vor dem Abseitstor. Danach fiel er allerdings ab und leistete sich unnötige Fehler - so auch kurz vor dem 0:1. Eine für ihn schwache Passquote von 83 Prozent. Note: 4 © getty 10/29 Mateo Kovacic: Leistete sich einige unnötige Fehlpässe im Spielaufbau. Zudem mit dem entscheidenden Fehler, indem er vor dem 0:1 Rakitic laufen ließ. Note: 5 © getty 11/29 Cristiano Ronaldo: Bemühter, aber unglücklicher Auftritt des Portugiesen, der die meisten Schüsse seines Teams abgab. Seine Schüsse waren nicht präzise genug, ter Stegen war immer zur Stelle. Note: 3 © getty 12/29 Karim Benzema: Trat eigentlich nur einmal auffällig in Erscheinung, als er kurz vor der Pause einen Kopfball an den Außenpfosten setzte. Ansonsten sehr blass und unglücklich. Musste nach der Roten Karte systembedingt raus. Note: 5 © getty 13/29 Nacho Fernandez: Undankbare Aufgabe für den Abwehrspieler, bei 0:2 in der 66. Minute eingewechselt zu werden. Reihte sich ohne Ausreißer in irgendeine Richtung in die Mannschaft ein. Note: 3,5 © getty 14/29 Gareth Bale: Nach seiner Einwechslung mit einer Torchance, bei der er mit rechts an ter Stegen scheiterte. Keine Bewertung © getty 15/29 Marco Asensio: Ohne Glanzmomente nach seiner Einwechslung in der 72. Minute. Einmal links durchgebrochen, wurde seine Flanke von Vermaelen in letzter Sekunde gerettet. Keine Bewertung © getty 16/29 Marc-Andre ter Stegen: Fehlerfreie, teilweise spektakuläre Partie des Keepers. Zeigte insgesamt fünf Paraden und machte einen sehr souveränen Eindruck. Besonders stark: seine Fußabwehr gegen Ronaldo (32.). Note: 1 © getty 17/29 Sergi Roberto: Wirkte in der Defensive nicht immer sattelfest, war offensiv aber ein belebender Faktor. Sammelte viele Ballaktionen (80), gewann 89 Prozent seiner Zweikämpfe und bereitete das 1:0 von Suarez mit einem starken Querpass vor. Note: 2,5 © getty 18/29 Gerard Pique: Souveräne Partie des Innenverteidigers. Hielt den Laden defensiv zusammen und hatte die meisten klärenden Aktionen aller Akteure auf dem Platz. Note: 3 © getty 19/29 Thomas Vermaelen: Kam nur schwer in die Partie und stand oft falsch. Stabilisierte sich im Laufe der Partie und rettete nach 76 Minuten nach Asensios Hereingabe stark. Note: 4 © getty 20/29 Jordi Alba: Bekam im ersten Durchgang die linke Abwehrseite nicht in den Griff, wobei er da auch von seinen Mitspielern im Stich gelassen wurde. Steigerte sich im zweiten Durchgang, setzte aber kaum Akzente. Note: 3,5 © getty 21/29 Paulinho: Sehr auffällig, vor allem in der ersten Halbzeit an jedem Angriff beteiligt. Viel in Bewegung, starke Laufwege und mit der aktivste Zweikämpfer auf dem Feld. Gab außerdem vier Torschüsse ab. Note: 2 © getty 22/29 Ivan Rakitic: Hatte wenige Höhepunkte, dafür aber einen entscheidenden, als er das 1:0 mit seinem Sololauf stark einleitete. Spielte die drittmeisten Pässe von Barca und brachte davon 93 Prozent an den Mann. Note: 2,5 © getty 23/29 Sergio Busquets: Kontrollierte das Zentrum im ersten Durchgang überhaupt nicht, war im zweiten Durchgang jedoch ein prägender Faktor. Sammelte mit Abstand die meisten Ballaktionen (93) und spielte die meisten Pässe. Leitete den Konter vor 1:0 ein. Note: 3 © getty 24/29 Andres Iniesta: Keine gute Leistung des Kapitäns. Konnte dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken und war an keinem Torschuss beteiligt. Erst in der Schlussphase stabiler. Note: 4 © getty 25/29 Lionel Messi: Der überragende Mann! Spielte bereits im ersten Durchgang mehrere Traumpässe, ehe er nach der Pause explodierte. Vor dem Elfer bediente er Suarez zweimal mustergültig und belohnte sich mit dem Treffer. Bereitete zudem das 3:0 vor. Note 1 © getty 26/29 Luis Suarez: Agierte im ersten Durchgang noch unglücklich, hatte im zweiten Durchgang aber bei zwei Toren seine Füße im Spiel. Vor dem Elfmeter hätte er allerdings selbst treffen müssen. Note: 2,5 © getty 27/29 Nelson Semedo: Kam in der 77. Minute für Andres Iniesta und gab zwei Torschüsse ab. Keine Bewertung © getty 28/29 Andre Gomes: Ersetzte in der 84. Minute Paulinho. Keine Bewertung © getty 29/29 Aleix Vidal: Verlor nach seiner Einwechslung in der 91. Minute keine Zeit und erzielte noch das 3:0. Keine Bewertung

Barcelona bestimmt den Clasico nach dem Führungstreffer

Die Statistiken der zweiten Halbzeit sagen alles: Barca gab 14:5 Torschüsse ab, hatte 63 Prozent Ballbesitz und erzielte 3:0 Tore.

Für Real bedeutete die dritte Heimpleite in einem Liga-Clasico in Serie wohl das Ende der Meisterträume. Der Rückstand auf den großen Rivalen beträgt mittlerweile 14 Punkte. Das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte mit fünf Titeln (Meisterschaft, Champions League, Supercopa, UEFA Supercup und Klub-WM) endet mit einem herben Dämpfer.

Und mit der Frage danach, ob sich Zidane bei seiner personellen und taktischen Ausrichtung im selbst ausgerufenen "wichtigsten Spiel der Saison" verzockt hat.

Sergio Ramos stärkt Zinedine Zidane den Rücken

Kapitän Sergio Ramos stärkte seinem Trainer den Rücken: "Ich denke, es war eine gute Wahl, Mateo aufzustellen. Er hat schon im Camp Nou großartig gespielt und ich finde, das hat er diesmal wieder getan."

Von den rein statistischen Werten spricht wenig gegen diese Auslegung: Kovacic gewann 62 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte 94,3 Prozent seiner Pässe an den Mann.

Das ist jedoch nur ein Teil der Wahrheit. Der Spieler, dem er als Kettenhund zugeteilt war, gab nämlich vier Torschüsse ab und bereitete neun (!) vor, auch schon vier davon in der ersten Halbzeit. Es ist zwar kaum möglich, einen Ausnahmekönner wie Messi komplett aus dem Spiel zu nehmen, zu behaupten, Kovacic sei das in der ersten Halbzeit "überragend gelungen" (Ramos), entspricht jedoch auch nicht ganz den Tatsachen.

Gegenwind für Zidane

Zidane hat sich "bewusst" dafür entschieden, mit Isco den Spieler zu opfern, der in dieser Saison bei den Königlichen in der Liga am häufigsten zum Einsatz kam (15) und zu den formstärksten gehört, und dafür einen Spieler zu bringen, der noch kein einziges Mal in der Startelf gestanden hatte.

Es war ein Wagnis, das Zidane eingegangen ist. Ein Wagnis, für das es gute Gründe gab und das zeigt, dass der Franzose seine Gegner analysiert und mit einem klaren Plan in die Spiele geht. Doch letztlich ging der Poker nicht auf und entpuppte sich als taktische Fehlentscheidung. Der Gegenwind, der Zidane aus den spanischen Medien ins Gesicht weht, kommt nicht von ungefähr.

Wie Ramos appellierte jedoch auch Marcelo an die Loyalität zum Erfolgstrainer der letzten Jahre: "Das Bernabeu ist sehr anspruchsvoll. Wir stehen bis zum Tod hinter dem Trainer. Was er gewonnen hat, darf man nicht vergessen. Wir haben fünf Titel geholt. Zidane ist ein großer Trainer."

Zidane und Real Madrid gehen mit einem Rucksack in 2018

Nach einem ausnehmend erfolgreichen Jahr geht Zidane mit einem schweren Rucksack ins Jahr 2018: Der Meistertitel ist futsch, in der Champions League steht Real mit Paris Saint-Germain vor der schwierigsten Aufgabe, die die Auslosung zum Achtelfinale dem Titelverteidiger hätte bescheren können.

Doch Real wäre nicht Real, wenn es sich von einem Rückschlag unterkriegen lassen würde. "Wir werden zurückkommen. Real gibt niemals auf", zeigte sich Zidane schon wenige Minuten nach der zugegebenermaßen "bitteren Niederlage" wieder kampflustig.

Zidane geht also mit einem klaren Plan in die Rückrunde.