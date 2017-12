Lionel Messi führt Barca zum Sieg im Clasico gegen Real Madrid: Der König des Bernabeu

Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atlético Madrid Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Primera División Atletico Madrid -

Getafe Primera División Valencia -

Girona Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis

Der FC Barcelona hat mit dem 3:0-Auswärtssieg im Clasico gegen Real Madrid einen großen Schritt in Richtung spanische Meisterschaft gemacht. Die Partie hat gezeigt, wie sich die Katalanen unter Ernesto Valverde weiterentwickelt haben. Einer stellte jedoch auch einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis, dass er nach wie vor der X-Faktor im Spiel der Katalanen ist: Lionel Messi.

Eigentlich ist es in Spanien üblich, für einen Gegner Spalier zu stehen, wenn dieser kurz zuvor einen Titel gewonnen hat. Eigentlich. Der FC Barcelona kam dieser Gepflogenheit am Samstag im Clasico gegen Real Madrid nicht nach, obwohl die Königlichen in der Woche zuvor die Klub-WM gewonnen hatten.

Trainer Ernesto Valverde war im Vorfeld der Partie genervt von der medialen Diskussion um den Traditionsbruch: "Ich möchte weder jemandem Spalier stehen noch möchte ich, dass mir jemand Spalier steht."

Vor dem Spiel gab es also keinen Korridor, durch den die Spieler von Real Madrid schreiten durften. Nach dem Spiel gab es einen Korridor - und zwar den zwischen Barca und dem Rest der Liga.

Der Spitzenreiter setzte mit dem 3:0-Erfolg auswärts im Estadio Santiago Bernabeu bei Real Madrid ein dickes Ausrufezeichen hinter sein beeindruckendes Halbjahr. Weil die vier heißesten "Verfolger" (ein Begriff, der nach diesem Spieltag überdacht werden muss) allesamt verloren, beendet Barca das Jahr 2017 mit neun Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Atletico und kegelte Real mit einem nun auf 14 Punkte angewachsenen Polster wohl endgültig aus dem Titelrennen.

Barcelona war Real in der ersten Halbzeit unterlegen

Dabei sah es lange Zeit gar nicht danach aus, als würde Barca drei Punkte aus dem Bernabeu entführen. Weil es gar nicht danach aussah, als ob sie das überhaupt wollen.

"Es ist wahr, dass sie stark begonnen haben. Wir konnten ihnen zu Beginn nicht unser Spiel aufzwingen", analysierte Valverde. Eine wohlwollende Umschreibung.

Nicht nur schafften es die Katalanen nicht, ihr Spiel durchzudrücken. Sie wirkten in der ersten Halbzeit auch seltsam statisch, kamen gegen das aggressive Mittelfeldpressing der Königlichen überhaupt nicht zurecht. Etatmäßige Garanten für Ballsicherheit und Spielkontrolle wie Andres Iniesta oder Sergio Busquets fanden lange nicht ins Spiel und leisteten sich ungewöhnliche technische Fehler.

Vermaelen offenbart Schwächen

Darüber hinaus offenbarte Thomas Vermaelen sowohl beim Stellungsspiel (hob einmal das Abseits auf und ließ sich bei Karim Benzemas Chance übertölpeln) als auch beim Spielaufbau, dass er nicht allerhöchsten Ansprüchen genügt.

Ganz offenbar fehlte Barcelona die letzte Spannung, schließlich waren die Gäste nicht so sehr zum Siegen verdammt wie die Madrilenen. Auch ein Remis wäre einer Vorentscheidung im Titelrennen gleichgekommen.

Ter Stegen, Paulinho und Messi stechen heraus

Lediglich drei Akteure stachen im ersten Durchgang positiv heraus: Keeper Marc-Andre ter Stegen, der seine Topform bestätigte und mit einem überragenden Reflex gegen Cristiano Ronaldo seinen Kasten sauber hielt. Paulinho, der an jeder Offensivaktion beteiligt war und die beiden größten Torchancen hatte. Und Lionel Messi, der trotz der Manndeckung durch Kettenhund Mateo Kovacic mehrere Traumpässe spielte und unter anderem die Gelegenheiten von Paulinho auflegte.

Real Madrid - FC Barcelona: Die Einzelkritik zum Spiel © getty 1/29 Angeführt von einem überragenden Lionel Messi, hat Barca Real die Grenzen aufgezeigt. Wer waren neben La Pulga die Garanten für den Sieg? Und welcher Real-Star lieferte trotz Niederlage eine gute Leistung ab? SPOX bewertet die Spieler in der Einzelkritik © getty 2/29 Keylor Navas: Lange sehr stark. Parierte im ersten Durchgang zweimal glänzend (30./39) und hielt auch in der zweiten Halbzeit ein ums andere Mal stark. Bei den ersten beiden Gegentoren ohne Chance, unglücklich bei Vidals Treffer. Note: 3 © getty 3/29 Dani Carvajal: Im ersten Durchgang mit viel Offensivdrang, war der Spanier im zweiten Durchgang nicht ganz auf der Höhe. Erwies seinem Team einen Bärendienst, als er wegen Handspiels zu Recht mit Rot vom Platz flog. Note: 4,5 © getty 4/29 Raphael Varane: Sehr aufmerksame erste Halbzeit mit starkem Stellungsspiel. Nach der Pause hatte er wie seine Nebenmänner deutlich größere Probleme mit Barcas Offensivspielern. Note: 3,5 © getty 5/29 Sergio Ramos: Sah Gelb nach seinem ungestümen Einsteigen gegen Suarez (59.), gewann nur zwei von neun Zweikämpfen. Am Ende mit viel Offensivdrang, aber ohne Glück. Note: 4 © getty 6/29 Marcelo: Wie üblich nach vorne sehr aktiv, nach der Pause trug er aber eine Teilschuld daran, dass Barca mit den Kontern sehr gefährlich wurde. Note: 4 © getty 7/29 Luka Modric: Unauffällige Partie von Modric, der das Spiel in der Zentrale nicht an sich reißen konnte. Auch ihm mangelte es an der nötigen Kreativität, um Barcas Abwehr zu knacken. Note: 4 © getty 8/29 Casemiro: Fast defensiver als die Innenverteidiger, führte viele Zweikämpfe, wie so häufig an der Grenze. Musste in der 72. Minute für Asensio weichen. Note: 4 © getty 9/29 Toni Kroos: Erwischte einen ordentlichen Start in die Partie und schlug die Ecke vor dem Abseitstor. Danach fiel er allerdings ab und leistete sich unnötige Fehler - so auch kurz vor dem 0:1. Eine für ihn schwache Passquote von 83 Prozent. Note: 4 © getty 10/29 Mateo Kovacic: Leistete sich einige unnötige Fehlpässe im Spielaufbau. Zudem mit dem entscheidenden Fehler, indem er vor dem 0:1 Rakitic laufen ließ. Note: 5 © getty 11/29 Cristiano Ronaldo: Bemühter, aber unglücklicher Auftritt des Portugiesen, der die meisten Schüsse seines Teams abgab. Seine Schüsse waren nicht präzise genug, ter Stegen war immer zur Stelle. Note: 3 © getty 12/29 Karim Benzema: Trat eigentlich nur einmal auffällig in Erscheinung, als er kurz vor der Pause einen Kopfball an den Außenpfosten setzte. Ansonsten sehr blass und unglücklich. Musste nach der Roten Karte systembedingt raus. Note: 5 © getty 13/29 Nacho Fernandez: Undankbare Aufgabe für den Abwehrspieler, bei 0:2 in der 66. Minute eingewechselt zu werden. Reihte sich ohne Ausreißer in irgendeine Richtung in die Mannschaft ein. Note: 3,5 © getty 14/29 Gareth Bale: Nach seiner Einwechslung mit einer Torchance, bei der er mit rechts an ter Stegen scheiterte. Keine Bewertung © getty 15/29 Marco Asensio: Ohne Glanzmomente nach seiner Einwechslung in der 72. Minute. Einmal links durchgebrochen, wurde seine Flanke von Vermaelen in letzter Sekunde gerettet. Keine Bewertung © getty 16/29 Marc-Andre ter Stegen: Fehlerfreie, teilweise spektakuläre Partie des Keepers. Zeigte insgesamt fünf Paraden und machte einen sehr souveränen Eindruck. Besonders stark: seine Fußabwehr gegen Ronaldo (32.). Note: 1 © getty 17/29 Sergi Roberto: Wirkte in der Defensive nicht immer sattelfest, war offensiv aber ein belebender Faktor. Sammelte viele Ballaktionen (80), gewann 89 Prozent seiner Zweikämpfe und bereitete das 1:0 von Suarez mit einem starken Querpass vor. Note: 2,5 © getty 18/29 Gerard Pique: Souveräne Partie des Innenverteidigers. Hielt den Laden defensiv zusammen und hatte die meisten klärenden Aktionen aller Akteure auf dem Platz. Note: 3 © getty 19/29 Thomas Vermaelen: Kam nur schwer in die Partie und stand oft falsch. Stabilisierte sich im Laufe der Partie und rettete nach 76 Minuten nach Asensios Hereingabe stark. Note: 4 © getty 20/29 Jordi Alba: Bekam im ersten Durchgang die linke Abwehrseite nicht in den Griff, wobei er da auch von seinen Mitspielern im Stich gelassen wurde. Steigerte sich im zweiten Durchgang, setzte aber kaum Akzente. Note: 3,5 © getty 21/29 Paulinho: Sehr auffällig, vor allem in der ersten Halbzeit an jedem Angriff beteiligt. Viel in Bewegung, starke Laufwege und mit der aktivste Zweikämpfer auf dem Feld. Gab außerdem vier Torschüsse ab. Note: 2 © getty 22/29 Ivan Rakitic: Hatte wenige Höhepunkte, dafür aber einen entscheidenden, als er das 1:0 mit seinem Sololauf stark einleitete. Spielte die drittmeisten Pässe von Barca und brachte davon 93 Prozent an den Mann. Note: 2,5 © getty 23/29 Sergio Busquets: Kontrollierte das Zentrum im ersten Durchgang überhaupt nicht, war im zweiten Durchgang jedoch ein prägender Faktor. Sammelte mit Abstand die meisten Ballaktionen (93) und spielte die meisten Pässe. Leitete den Konter vor 1:0 ein. Note: 3 © getty 24/29 Andres Iniesta: Keine gute Leistung des Kapitäns. Konnte dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken und war an keinem Torschuss beteiligt. Erst in der Schlussphase stabiler. Note: 4 © getty 25/29 Lionel Messi: Der überragende Mann! Spielte bereits im ersten Durchgang mehrere Traumpässe, ehe er nach der Pause explodierte. Vor dem Elfer bediente er Suarez zweimal mustergültig und belohnte sich mit dem Treffer. Bereitete zudem das 3:0 vor. Note 1 © getty 26/29 Luis Suarez: Agierte im ersten Durchgang noch unglücklich, hatte im zweiten Durchgang aber bei zwei Toren seine Füße im Spiel. Vor dem Elfmeter hätte er allerdings selbst treffen müssen. Note: 2,5 © getty 27/29 Nelson Semedo: Kam in der 77. Minute für Andres Iniesta und gab zwei Torschüsse ab. Keine Bewertung © getty 28/29 Andre Gomes: Ersetzte in der 84. Minute Paulinho. Keine Bewertung © getty 29/29 Aleix Vidal: Verlor nach seiner Einwechslung in der 91. Minute keine Zeit und erzielte noch das 3:0. Keine Bewertung

Die Explosion hob sich La Pulga jedoch für die zweite Halbzeit auf. Genau wie sein Team.

Nach der Pause zeigte Barca ein anderes Gesicht und hatte von Beginn an mehr Kontrolle. Zunächst war diese jedoch gepaart mit einer noch stärkeren Tempoverschleppung. Wenn das ein Plan war, ging er voll auf, denn in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel schafften es die Katalanen, Real so sehr einzulullen, dass sie mit einem konsequent zu Ende gespielten Angriff in Führung gingen.

Im Anschluss an die Führung war Real gezwungen, noch weiter aufzumachen. Die Räume, die sich dadurch ergaben, nutzte Barca und kombinierte auf sehenswerte Weise. Mittendrin immer wieder Messi, der vor dem Handelfmeter zweimal mustergültig auf Luis Suarez ablegte, anschließend den Strafstoß souverän verwandelte und in der Nachspielzeit das 3:0 durch Aleix Vidal auflegte.

Messi lässt Cristiano Ronaldo alt aussehen

Auch sonst zeigte Messi wieder einmal, was für ein Ausnahmekönner er ist: Neun Torschüsse legte er insgesamt auf, dazu gab er vier selbst ab, spielte die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte (39), führte die meisten Zweikämpfe (17, davon 59 Prozent gewonnen) und war überall auf dem Feld zu finden.

Vor dem Duell hatte Messi gehofft, sich durch einen Sieg "Weihnachten zu versüßen". Dies gelang unter anderem deswegen, weil er sich selbst einmal mehr in Galaform präsentierte. Seinen ewigen Konkurrenten Cristiano Ronaldo ließ La Pulga in dieser Partie ganz schön alt aussehen - nicht nur, weil er ihn bei einem Freistoß unangenehm im Gesicht traf.

In 19 Spielen im Bernabeu erzielte der Argentinier nun 15 Tore und legte acht weitere auf. Zuletzt trug er maßgeblich dazu bei, dass Barca erstmals in der Clasico-Historie drei Auswärtssiege in Madrid nacheinander gelangen (4:0, 3:2, 3:0). Messi ist der König des Bernabeu.

Barcelonas Fortschritt unter Valverde

Der Sieg der Blaugrana zeigte, wie weit das Team unter Valverde gekommen ist. "Valverdes Ankunft hat uns sehr gut getan, vor allem defensiv sind wir jetzt viel stärker", schwärmte Linksverteidiger Jordi Alba.

Barca machte im letzten halben Jahr eine Entwicklung durch. Weg vom Schönspielen um jeden Preis, hin zu einem ergebnisorientierten Pragmatismus. Barca muss den Gegner nicht mehr bedingungslos beherrschen.

Der Trainer sprach hinterher von einem "Sieg der Geduld". Barca wusste in der ersten Halbzeit, dass es gar nicht nötig war, das Spiel unbedingt an sich reißen zu müssen. Stattdessen wählten sie die Taktik, das Tempo deutlich herauszunehmen und spielten sogar auf Konter, noch vor Jahren undenkbar. Doch das Resultat gab Valverde Recht.

Und die Tabelle sowieso. Nach 17 Spielen ist Barca noch ungeschlagen, hat die meisten geschossenen (45) und die wenigsten kassierten Tore (7) auf dem Konto.

Barcelona weigert sich, Entscheidung im Titelkampf zu sehen

Dem erdrückend hohen Vorsprung zum Trotz wollte bei den Katalanen noch niemand von einer Vorentscheidung im Titelkampf sprechen: "Natürlich sind wir noch nicht Meister und uns interessiert auch der Vorsprung im Moment nicht, wir schauen nur auf die nächsten Spiele, auf die nächsten Gegner. Es kostet viel, die nötigen Punkte noch zu holen, verlieren dagegen ist einfach und das wollen wir vermeiden", sagte Valverde und versprach, Real "niemals für tot" zu erklären.

Auch Iniesta übte sich im Tiefstapeln: "Das ist ein weiterer, wichtiger Schritt in der Liga, vor allem weil Atletico auch verloren hat, doch wir schreiben Real Madrid nicht ab. Es sind noch viele Punkte zu vergeben und im Sport sind schon viele unmögliche Sachen passiert. Das ist ein Langstreckenlauf. Diese beiden Mannschaften trennen keine 14 Punkte, was die Qualität angeht."

Eine Aussage, die den Clasico spiegelte. Barca war auch am Samstag nicht drei Tore besser. Doch es stand am Ende so an der Anzeigetafel. Genau wie die 14 Punkte mehr in der Tabelle stehen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Ende der Saison eine Mannschaft für den FC Barcelona Spalier stehen muss, ist am Wochenende gestiegen. Enorm gestiegen. Ob das dann auch passiert, steht auf einem anderen Blatt. Zumal Valverde das wohl auch gar nicht möchte...