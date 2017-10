Trennt sich Barca im Winter von einem Trio?

Primera División Levante -

Getafe Primera División Real Betis -

Alaves Primera División Valencia -

Sevilla Primera División Barcelona -

Malaga Primera División Villarreal -

Las Palmas Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Primera División Alaves -

Valencia Primera División Sevilla -

Leganes Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Primera División Bilbao -

Barcelona Primera División Getafe -

Real Sociedad Primera División Girona -

Real Madrid Primera División Eibar -

Levante Primera División Malaga -

Celta Vigo Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna

Beim FC Barcelona läuft in dieser Saison bisher alles nach Plan: Die Katalanen sind LaLiga-Tabellenführer, auch in der Champions League sprang die Maximalpunktzahl heraus. Trainer Ernesto Valverde plant allerdings, seinen Kader auszudünnen, im Winter sollen offenbar gleich drei Spieler die Blaugrana verlassen. Dabei soll es sich laut Sport um Arda Turan, Paco Alcacer und Rafinha handeln.

Demnach planen die Verantwortlichen, in den nächsten Wochen das Gespräch mit den betroffenen Spielern zu suchen. Bei Arda ist die Situation besonders verzwickt: Der Türke besitzt noch einen langfristigen Vertrag, kam aber zuletzt nicht zum Einsatz.

Barca befürchtet deshalb, kein adäquates Angebot zu erhalten, weshalb auch eine Leihe in Frage käme. Auch Alcacer spielt in Valverdes Plänen keine Rolle mehr - 24 Millionen Euro soll der spanische Nationalspieler bei einem Verkauf mindestens einbringen. Der OSC Lille gilt in diesem Fall als Interessent.

Rafinha fehlt bereits seit April dieses Jahres, laboriert weiterhin an einer langwierigen Meniskusverletzung. Dass der Brasilianer für Valverde noch einmal zum Faktor wird, ist aktuell unwahrscheinlich. Auch er soll im Januar die Erlaubnis für einen Wechsel erhalten.