Wo kann ich Barca gegen Malaga live sehen?

Der FC Barcelona trifft am 9. Spieltag der Primera Division im Camp Nou auf Malaga CF. Während die Katalanen ihren Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen wollen, kämpft Malaga um jeden Punkt im Abstiegskampf. SPOX liefert alle wichtigen Infos zum Livestream, Liveticker und dem Kader der Kontrahenten.

Der FC Barcelona ist noch immer ungeschlagener Tabellenführer in der Primera Division. Das Team um Trainer Ernesto Valverde musste im letzten Ligaspiel den erste Punktverlust beim Unentschieden gegen Atletico Madrid (1:1) verkraften. Doch ihr Superstar Lionel Messi ist momentan in Gala-Form. In den ersten acht Liga-Partien erzielte der Argentinier bereits elf Tore.

Ganz anders sieht das beim Gegner aus Malaga aus. Das Team hat in dieser Saison noch keinen Dreier verbucht und steht ganz unten in der Tabelle mit gerade einmal einem Zähler. Da kommt das Spiel gegen den Tabellenführer wohl kaum zum rechten Zeitpunkt. Mit nur vier Toren aus acht Spielen wird es vor allem bei den Heimstarken Katalanen sehr schwer, etwas Zählbares mitzunehmen.

Wann spielt Barcelona gegen Malaga?

Spiel FC Barcelona - Malaga CF Datum Samstag, 21. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo kann ich Barcelona gegen Malaga im Livestream sehen?

Abgesehen vom Streaming-Anbieter DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst für Sportevents und überträgt zahlreiche internationale Fußballspiele der Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 im Livestream. Teste jetzt den kostenlosen Probemonat, im Anschluss kostet das Angebot 9,99 Euro im Monat.

Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm für die Premier League.

Wo kann ich Barcelona gegen Malaga im Liveticker verfolgen?

Wie zu jedem Spiel des 9. Spieltags der Primera Division bietet SPOX auch zur Partie im Camp Nou einen LIVETICKER an.

Der verfügbare Kader des FC barcelona

Position Spieler FC Barcelona Torhüter Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen Abwehr Gerard Pique, Samuel Umtiti, Javier Mascherano, Thomas vermaelen, Jordi Alba, Lucas Digne, Nelson Semedo, Aleix Vidal Mittelfeld Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Andre Gomes, Andres Iniesta, Paulinho, Denis Suarez Angriff Gerard Deulofeu, Lionel Messi, Luis Suarez, Paco Alcacer

Verletzungen und Sperren beim FC Barcelona

Gerard pique (Gelb/Rot Sperre)

Jordi Alba (Adduktorenverletzung)

Rafinha (Meniskusverletzung)

Ousmane Dembele (Oberschenkelmuskelriss)

Arda Turan (Mittelfußprellung)

Der verfügbare Kader von Malaga CF

Position Spieler Malaga CF Torhüter Roberto, Andres Prieto Abwehr Paul Baysse, Luis Hernandez, Juankar, Roberto Rosales, Miguel Torres, Miguel Cifuentes Mittelfeld Esteban Rolon, Emanuel Cecchini, Adrian Gonzalez, Juanpi Anor Angriff Jony, Chory Castro, Javier Ontiveros, Keko, Diego Rolan, Adalberto Penaranda, Youssef En-Nesyri

Verletzungen und Sperren bei Malaga CF

Cenk Gönen (Oberschenkelverletzung)

Diego Gonzalez (Knieverletzung)

Federico Ricca (Muskelverletzung)

Zdravko Kuzmanovic (Muskelverletzung)

Recio (Gelb/Rot-Sperre)

Borja Baston (Knieprobleme)

Vorschau aufs Spiel