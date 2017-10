Navas fällt wegen Muskelverletzung aus

Primera División Levante -

Champions-League-Sieger Real Madrid muss bis auf Weiteres auf Stammtorhüter Keylor Navas verzichten. Wie der spanische Rekordmeister am Freitag mitteilte, laboriert der Keeper an einer Adduktorenverletzung, die ihn außer Gefecht setzt. Dies haben eingehende Untersuchungen ergeben.

Navas hatte sich die Blessur in der jüngsten Länderspielpause zugezogen und war vorsorglich auch am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg in LaLiga gegen den FC Getafe nicht eingesetzt worden. Wie lange er ausfallen wird, ließ Real offen.

Für den Nationalspieler Costa Ricas (73 Einsätzen), hütet nun Ersatzmann Kiko Casilla den Kasten. Real trifft am Wochenende in der Liga auf SD Eibar. Es folgt ein Trip in der Copa del Rey zum FC Fuenlabrada, ehe Duelle mit Girona (Meisterschaft) und Tottenham Hotspur (Champions League) anstehen.