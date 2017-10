Real: Kommt Alan im Sommer 2018?

Primera División Levante -

Real Madrid hat sich offenbar mit Alan Souza auf einen Wechsel im Sommer 2018 verständigt. Der junge Brasilianer spielt derzeit noch für Palmeiras.

Wie die AS vermeldet, haben sich die Königlichen einen U17-Nationalspieler Brasiliens gesichert. Alan soll Real zugesagt haben und Palmeiras im Sommer 2018 in Richtung Spanien verlassen. Nun stehen Verhandlungen mit dem Klub an, da die Madrilenen die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro drücken wollen.

Dem Bericht zufolge stehe Real schon lange Zeit in Kontakt mit Spielerberater Juan Figger und habe wohl nur darauf gewartet, dass Alan 18 Jahre alt wird. Das ist im kommenden März der Fall. Alan ist im offensiven Mittelfeld beheimatet, wird aber noch an seiner Physis arbeiten müssen.

Seit 2014 spielt er für Palmeiras und hat sich schnell den Ruf eines exzellenten Technikers mit viel Kreativität erarbeitet. Mit 1,63 Metern hat er körperlich allerdings auch in seiner Altersklasse Nachteile.

Am Sonntag trifft Alan mit der brasilianischen U17 auf den deutschen Nachwuchs.