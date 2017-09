Wo kann ich Barca - Las Palmas live sehen?

Primera División La Coruna -

Der FC Barcelona benötigte in der Champions League ein Eigentor, um bei Sporting einen knappen 1:0-Sieg zu holen. In der Primera Division treffen Lionel Messi und Co. jedoch nach Belieben, nach sechs Spieltagen stehen die Katalanen bei einem Torverhältnis von 20:2. Keine guten Vorzeichen für UD Las Palmas, das nach zwei Niederlagen in Folge nun im Camp Nou antreten muss. Hier findet ihr alle Infos rund um das Spiel, die Kader der Teams, den Livestream und den Liveticker.

Die Gäste von der Insel Gran Canaria belegen derzeit Tabellenplatz 15 und unterlagen zuletzt zuhause dem CD Leganes. Vor allem die Offensive bereitet Trainer Pako Ayestaran Sorgen. Hoffnungsträger Loic Remy, der im Sommer ablösefrei vom FC Chelsea kam und zwei der lediglich fünf Saisontreffer des Teams erzielte, ist angeschlagen.

Auf der anderen Seite ist Superstar Lionel Messi bereits in bestechender Frühform. Neun Saisontreffer hat der Argentinier nach sechs Spieltagen bereits auf dem Konto, zudem musste die Defensive um Gerard Pique bisher gerade einmal zwei Gegentore hinnehmen.

Wann findet das Spiel Barcelona - Las Palmas statt?

Spiel FC Barcelona - Las Palmas Datum Sonntag, 01. Oktober 2017 Uhrzeit 16.15 Uhr

© getty

Barca gegen Las Palmas im TV und Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der neben zahlreichen internationalen Sportligen wie der NBA, NFL und MLB auch die großen europäischen Fußball-Ligen im Programm hat.

Unter anderem werden alle Spiele der spanischen Primera Division, aber auch der Ligue 1, Serie A und Premier League gezeigt. Hier findet ihr das vollständige DAZN-Programm.

Wo kann ich Barcelona gegen Las Palmas im Liveticker verfolgen?

Das Match zwischen dem FC Barcelona und UD Las Palmas könnt ihr bei SPOX auch im LIVETICKER verfolgen.

Verfügbarer Kader des FC Barcelona

Position Spieler FC Barcelona Torhüter Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen Abwehr Jordi Alba, Nelson Semedo, Lucas Digne, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Javier Mascherano, Thomas Vermaelen, Aleix Vidal Mittelfeld Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Andre Gomes, Andres Iniesta, Paulinho, Denis Suarez Angriff Arda Turan, Gerard Deulofeu, Lionel Messi, Luis Suarez, Paco Alcacer

Verletzungen beim FC Barcelona

Ousmane Dembele wird nach seiner schweren Verletzung im Spiel gegen den FC Getafe wohl noch mindestens bis Januar 2018 ausfallen.

Auch Rafinha, Bruder von Bayern-Star Thiago Alcantara, fehlt den Katalanen weiterhin aufgrund einer Meniskusverletzung.

Verfügbarer Kader von UD Las Palmas

Position Spieler UD Las Palmas Torhüter Leandro Chichizola, Raul Lizoain Abwehr Mauricio Lemos, Aythami Artiles, David Garcia, Borja Herrera, Michel, Ximo Navarro, Davis Simon Mittelfeld Vicente Gomez, Javi Castellano, Alberto Aquilani, Hernan, Tana Angriff Jonathan Viera, Hernan Toledo, Momo, Oussama Tannane, Jonathan Calleri, Alfredo Ortuno

Verletzungen bei UD Las Palmas

Pako Ayestaran muss gegen den FC Barcelona wohl gleich auf sechs verletzte Spieler verzichten.

Dani Castellano (Oberschenkel)

Pedro Bigas (Knie)

Sergi Samper (Muskelfaserriss)

Alen Halilovic (Knöchel)

Vitolo (Oberschenkel)

Loic Remy (angeschlagen)

FC Barcelona gegen UD Las Palmas: Bilanz und Fakten