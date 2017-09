Barca-Schock: Dembele fällt monatelang aus

Primera División Live Girona -

Schlechte Nachrichten für den FC Barcelona: Die Katalanen müssen drei bis vier Monate auf Ousmane Dembele verzichten. Das gab der Klub am Sonntag auf seiner Homepage bekannt.

Der Franzose, der erst vor wenigen Wochen für eine Rekordablöse von 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund in die Mittelmeer-Metropole gewechselt war, hatte sich beim 2:1-Erfolg der Blaugrana gegen Getafe verletzt und musste bereits früh ausgewechselt werden.

In der Pressemitteilung hieß es: "Die eingängige Untersuchung bei Ousmane Dembele hat ergeben, dass der Spieler einen Abriss der linken Oberschenkelsehne erlitten hat. Dembele wird sich in der nächsten Woche einer Operation bei Dr. Sakari Orava in Finnland unterziehen. Die Ausfallzeit wird voraussichtlich zwischen drei und vier Monaten liegen."

Dembele stand gegen Getafe erst zum zweiten Mal seit seinem Wechsel in der Startelf des spanischen Schwergewichts.