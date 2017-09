Spielt Barcelona bald in Premier League?

Primera División Celta Vigo -

Girona Primera División La Coruna -

Getafe Primera División Sevilla -

Malaga Primera División Levante -

Alaves Primera División Leganes -

Atletico Madrid Primera División Real Sociedad -

Real Betis Primera División Barcelona -

Las Palmas Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primera División Real Madrid -

Espanyol

In einem umstrittenen Referendum möchte die katalanische Bevölkerung am Sonntag über die Unabhängigkeit der Region abstimmen. Sollte sich die Mehrheit der Katalanen für die Gründung eines eigenen Staates aussprechen, müssten auch die ansässigen Vereine mit Konsequenzen rechnen.

Dem katalanischen Sportminister Gerard Figueras zufolge müssen sich Barcelona, Espanyol und Girona darüber jedoch keine Gedanken machen: "Im Falle der Unabhängigkeit müssten sich die katalanischen Vereine in LaLiga entscheiden, wo sie spielen möchten: in der spanischen Liga oder in einem Nachbarland wie Italien, Frankreich oder der Premier League", nannte Figueras einige mögliche Optionen.

In Europa mehren sich die Beispiele von Teams aus anderen Ländern, die in einer benachbarten nationalen Liga spielen: "Monaco spielt in Frankreich, walisische Vereine in England. Ich denke nicht, dass die UEFA etwas dagegen haben würde, wenn ein weiterer Verein in einer anderen Liga als dem Heimatland spielen sollte", zeigte sich Figueras zuversichtlich.

FC Barcelona stärkt Katalanen den Rücken

Während die spanische Regierung die geplante Abstimmung als illegal bezeichnete und bereits Stimmzettel und Wahlurnen in Beschlag nahm, warnten auch die Verantwortlichen der spanischen Eliteklasse davor, dass die katalanischen Vereine bei positivem Ausgang des Referendums aus dem Ligabetrieb ausgeschlossen werden könnten.

FIFA 18: Die Werte der Barca-Spieler © getty 1/27 Der FC Barcelona gehört zu den besten Mannschaften in FIFA 18. Vor allem die Offensive hat es in sich. Hier gibt's die Werte der Blaugrana © getty 2/27 Adrian Ortola (Mitte) - Gesamtstärke: 70 © getty 3/27 Carles Alena - Gesamtstärke: 71 © getty 4/27 Aleix Vidal - Gesamtstärke: 76 © getty 5/27 Thomas Vermaelen - Gesamtstärke: 78 © getty 6/27 Lucas Digne - Gesamtstärke: 79 © getty 7/27 Paco Alcacer - Gesamtstärke: 79 © getty 8/27 Denis Suarez - Gesamtstärke: 80 © getty 9/27 Jasper Cillessen - Gesamtstärke: 81 © getty 10/27 Nelson Semedo - Gesamtstärke: 81 © getty 11/27 Rafinha - Gesamtstärke: 81 © getty 12/27 Sergi Roberto - Gesamtstärke: 81 © getty 13/27 Paulinho - Gesamtstärke: 81 © getty 14/27 Andre Gomes - Gesamtstärke: 82 © getty 15/27 Gerard Deulofeu - Gesamtstärke: 82 © getty 16/27 Arda Turan - Gesamtstärke: 82 © getty 17/27 Ousmane Dembele - Gesamtstärke: 83 © getty 18/27 Samuel Umtiti - Gesamtstärke: 83 © getty 19/27 Javier Mascherano - Gesamtstärke: 83 © getty 20/27 Marc-Andre ter Stegen - Gesamtstärke: 85 © getty 21/27 Jordi Alba - Gesamtstärke: 85 © getty 22/27 Sergio Busquets - Gesamtstärke: 86 © getty 23/27 Ivan Rakitic - Gesamtstärke: 87 © getty 24/27 Gerard Pique - Gesamtstärke: 87 © getty 25/27 Andres Iniesta - Gesamtstärke: 87 © getty 26/27 Luis Suarez - Gesamtstärke: 92 © getty 27/27 Lionel Messi - Gesamtstärke: 93

"Wenn die katalanischen Klubs das bekommen, dann werden sie nicht in der spanischen LaLiga spielen können. Ich hoffe aber, dass es nicht dazu kommt", so Liga-Präsident Javier Tebas.

In einem Statement unterstützte Barcelona die Bevölkerung trotz der komplizierten Sachlage jedoch in ihrem Handeln: "Der FC Barcelona wird den Willen der Mehrheit der Katalanen weiterhin unterstützen, und das auf eine anständige, friedliche und mustergültige Weise tun."