Berater: Keine Einigung zwischen Arda und Gala

Arda Turan vom FC Barcelona wird mit einem Wechsel zu Galatasaray in Verbindung gebracht. Doch Berater Ahmet Bulut lässt nun verlauten, dass zwischen seinem Klienten und dem türkischen Erstligisten noch keine Einigung erzielt worden ist.

"Die Nachrichten, dass Arda Turan mit Galatasaray einig ist, sind nicht wahr", stellt der Berater gegenüber beIn Sports klar. Er habe zudem auch noch nicht mit Barcelona über einen möglichen Vereinswechsel des 30-Jährigen gesprochen.

In Istanbul würde man eine Verpflichtung des Türken, der seine Karriere 2004 am Bosporus begann, jedoch durchaus begrüßen. "Wenn er jemals in die Türkei zurückkehren will, wird er definitiv für Galatasaray spielen", erklärte Gala-Vorstand Dursun Özbek.

Arda spielt seit 2015 für die Katalanen, kam allerdings in den letzten Jahren nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Neu-Coach Ernesto Valverde soll dem Mittelfeldspieler zudem erklärt haben, dass er in der neuen Saison nicht mit ihm plane.