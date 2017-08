Paulinho schenkte Fahrer einen Mercedes

Primera División Leganes -

Neuzugang Paulinhovom FC Barcelona wird bei seinem Ex-Klub Guangzhou Evergrande in guter Erinnerung bleiben. Die Katalanen aktivierten am Montag die Ausstiegsklausel des Brasilianers in Höhe von 40 Millionen Euro - und Liang Ke, ein Vertreter des chinesischen Vereins Klubs, verriet über seinen Weibo-Account Anekdoten über den Mittelfeldspieler.

"Er liebt es, zu geben", führte Ke aus: "Zum Beispiel schenkte er seinem Fahrer nicht nur ein paar Beats-Kopfhörer, sondern auch einen Mercedes-Benz. Es gibt eine Menge Menschen, die reicher sind als Paulinho. Aber er ist einfach sehr großzügig."

Außerdem unterstützt der 29-Jährige den brasilianischen Klub Chapecoense, der im vergangenen Jahr auf tragische Art und Weise bei einem Flugzeugabsturz einen Großteil seiner Mannschaft verlor.

"Es war ihm verboten, aber heimlich trug er eines dieser 'Forca-Chape'-Armbänder, um Chapecoense zu unterstützen", so Ke, der ergänzte: "Er hat nie seine Kopfhörer getragen, sondern hatte für jeden ein offenes Ohr, hat alle begrüßt und sich stets bedankt."